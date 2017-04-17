أعلن المدير التنفيذي لمنظمة كيش التجارية الحرة، عن إعتزام شركة خطوط كيش الايرانية شراء 6 طائرات إقليمية من طراز ATR.

وأضاف علي أصغر مونسان، أن الشركة تستهدف عبر شراء الطائرات، تدشين وجهات طيران جديدة من جزيرة كيش (جنوب ايران) الى المحافظات الأخرى.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) أبرمت، الخميس الماضي، عقداً رسمياً مع شركة ATR الأوروبية لشراء 20 طائرة ركاب اقليمية من طراز ATR72-600.