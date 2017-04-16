ادلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، الأحد، في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم والذي سيؤدي الى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا وربما يشهد بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل.

وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، تدفق المهاجرين ولا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق الى الاتحاد الأوروبي ولكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق البلاد واغلقت في الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وأدى الاستفتاء الى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول إردوغان وأنصاره أن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

وبعد أن أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمام عدسات الصحفيين: إنني على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية الى الأمام.

وأردف: علينا القيام بخيار غير اعتيادي لنرتقي الى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرادها مصطفى كمال (أتاتورك مؤسسة الجمهورية التركية)، الذي يعد بالنسبة للأتراك صانع مجد تركيا الحديثة.

ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلاب فاشل في يوليو/تموز الماضي مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا الى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.

ووصف إردوغان هذه التحركات بأنها (أفعال نازية)، وقال: إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للإنضمام إليه.

وقد أدلى زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، بصوته في الاستفتاء.

ونقلت صحيفة زمان التركية قول كيليتشدار أوغلو: قمنا بحملة دعائية جيدة. وأنا سعيدٌ للغاية.. إن شاء الله ستخرج النتائج بـ (لا)، وبعدها نناقش الأزمات الأساسية التي تعاني منها تركيا.

وقتل شخصان على الأقل، أمس، في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.

كما افادت مصادر أمنية تركية، إن مسلحين أكرادا قتلوا حارسا في هجوم على مركبة كانت تقل مسؤولاً من حزب العدالة والتنمية في جنوب شرق تركيا، خلال الليل قبل الاستفتاء الذي جرى أمس.

وأضافت المصادر: أن مسلحي حزب العمال الكردستاني، شنوا الهجوم ليلة السبت في منطقة مرادية بإقليم فان بجنوب شرق تركيا، وأصيب حارس آخر كان مع مسؤول حزب العدالة والتنمية في الهجوم.