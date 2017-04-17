|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191338
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 17:43
|الاقسام: دوليات
|
معارضو ومؤيدو مادورو يدعون لتظاهرات
دعا معارضون للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ومؤيّدون له، إلى تنظيم تظاهرات جديدة الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين شهدا اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قُتل فيها خمسة أشخاص وألقي القبض على 117 آخرين.
وكرّرت "طاولة الوحدة الديموقراطية"، التحالف الواسع الذي يضم معارضي مادورو، أنّها ستنظم الأربعاء "أمّ جميع التظاهرات". وبعد ذلك بقليل، دعت الحكومة مؤيّديها إلى المشاركة في مسيرة المسيرات. ويتصدّى مادورو لجهود المعارضة التي تريد إقالته، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة نجمت خصوصا عن تراجع أسعار النفط.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر