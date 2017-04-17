معارضو ومؤيدو مادورو يدعون لتظاهرات دعا معارضون للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ومؤيّدون له، إلى تنظيم تظاهرات جديدة الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين شهدا اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قُتل فيها خمسة أشخاص وألقي القبض على 117 آخرين.