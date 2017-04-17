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رقم الخبر: 191337 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
طالبة مسلمة تتهم مطار بـ"روما" بالتمييز

طالبة مسلمة تتهم مطار بـ"روما" بالتمييز

قال موقع "روما فان بيدج" الإيطالي: إن الطالبة المسلمة أغنيا أدزكيا الإندونسية التي تقيم في لندن تعرضت للتمييز الدينى في مطار تشيامبينو بروما، كما أنه تم منعها من السفر إلى لندن بعد رفضها خلع الحجاب أثناء صعودها إلى الطائرة.

 وقالت الطالبة المسلمة أنها تعرضت للتمييز حيث أنها رأت موظفي الأمن في المطار سمحوا للرهبات بالعبور دون إزالة غطاء رأسهم، وأشار الموقع إلى أن الطالبة رفضت خلع حجابها، وقام أحد رجال الأمن بالصراخ عليها حتى تهدأ.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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