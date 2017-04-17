طالبة مسلمة تتهم مطار بـ"روما" بالتمييز قال موقع "روما فان بيدج" الإيطالي: إن الطالبة المسلمة أغنيا أدزكيا الإندونسية التي تقيم في لندن تعرضت للتمييز الدينى في مطار تشيامبينو بروما، كما أنه تم منعها من السفر إلى لندن بعد رفضها خلع الحجاب أثناء صعودها إلى الطائرة.