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|رقم الخبر: 191337
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 17:42
|الاقسام: دوليات
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طالبة مسلمة تتهم مطار بـ"روما" بالتمييز
قال موقع "روما فان بيدج" الإيطالي: إن الطالبة المسلمة أغنيا أدزكيا الإندونسية التي تقيم في لندن تعرضت للتمييز الدينى في مطار تشيامبينو بروما، كما أنه تم منعها من السفر إلى لندن بعد رفضها خلع الحجاب أثناء صعودها إلى الطائرة.
وقالت الطالبة المسلمة أنها تعرضت للتمييز حيث أنها رأت موظفي الأمن في المطار سمحوا للرهبات بالعبور دون إزالة غطاء رأسهم، وأشار الموقع إلى أن الطالبة رفضت خلع حجابها، وقام أحد رجال الأمن بالصراخ عليها حتى تهدأ.
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