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رقم الخبر: 191336 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
لاهور الباكستانية تنجو من هجوم إرهابي

لاهور الباكستانية تنجو من هجوم إرهابي

أحبط الجيش الباكستاني خطة لتنفيذ هجوم إرهابي واسع في لاهور شرق البلاد في عيد الفصح بعد مداهمة مخبأ وقتل مشتبه بالتحضير للهجوم.

وقال الجيش في بيان: أحبط جهاز الاستخبارات هجوما إرهابيا كبيرا كان مخططا لتنفيذه في عيد الفصح في لاهور. وأفصح البيان عن أن قوات الأمن أوقفت امرأة وضبطت سترة انتحارية ومتفجرات، لكنه لم يشر إلى أي جهة ينتمي الانتحاري. وأضاف الجيش أنه قتل المشتبه به، وأن أربعة من جنوده أصيبوا بجروح إثر اشتباك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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