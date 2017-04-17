وقال الجيش في بيان: أحبط جهاز الاستخبارات هجوما إرهابيا كبيرا كان مخططا لتنفيذه في عيد الفصح في لاهور. وأفصح البيان عن أن قوات الأمن أوقفت امرأة وضبطت سترة انتحارية ومتفجرات، لكنه لم يشر إلى أي جهة ينتمي الانتحاري. وأضاف الجيش أنه قتل المشتبه به، وأن أربعة من جنوده أصيبوا بجروح إثر اشتباك.