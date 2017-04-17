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رقم الخبر: 191335 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: دوليات  
إرهابيون يخططون لاستهداف مرشحي الرئاسة الفرنسيين

إرهابيون يخططون لاستهداف مرشحي الرئاسة الفرنسيين

تلقى جميع مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية رسائل تحذيرية وزعتها عليهم الأجهزة الأمنية تهيب بهم توخي الحيطة والحذر واتخاذ أشد التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم.

وكشفت الاستخبارات الفرنسية عن مساع للإرهابيين ترمي إلى اعتداءات مباشرة على مرشحي الانتخابات الرئاسية أو استهداف مقارهم الانتخابية، فيما تؤكد إدارة الأمن الداخلي أن "النوايا الإرهابية، جدية وأخطارها محدقة".

النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس بدأت التحري من جهتها، وتبنت إجراءات أمنية إضافية لتعزيز حماية المرشحين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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