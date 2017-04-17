وكشفت الاستخبارات الفرنسية عن مساع للإرهابيين ترمي إلى اعتداءات مباشرة على مرشحي الانتخابات الرئاسية أو استهداف مقارهم الانتخابية، فيما تؤكد إدارة الأمن الداخلي أن "النوايا الإرهابية، جدية وأخطارها محدقة".

النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس بدأت التحري من جهتها، وتبنت إجراءات أمنية إضافية لتعزيز حماية المرشحين.