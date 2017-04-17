قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية: إن العاصمة الإيطالية روما تكرر السيناريو المعتاد للاستعداد ضد أي هجمات إرهابية، وتنشر رجال الأمن بشكل مكثف في مطار فيوميتشينو سيمر، كما أنها نشرت 700 ألف من رجال الأمن والقوات الشرطة الخاصة لمكافحة الإرهاب، والقناصة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن روما تستقبل 500 ألف سائح خلال احتفالات عيد القيامة ولذلك فإن روما كثفت رجال الأمن في الشوراع، تأهبا لمنع حدوث أي هجمات إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أنه أيضا تم نشر رجال الأمن حول الكنائس التي امتلأت بالأشخاص على الرغم من مخاوفهم من الإرهاب.

أما مدينة فلورنسا الإيطالية فإنها تحتفل بتقليد شعبي يقام يوم الأحد بانفجار عربة، حيث يتم تعليق برج صغير على عربة مضاءة مليئة بالألعاب النارية، تجر بواسطة ثورين، وتسير حول شوارع فلورنسا وعندما يبلغ الاحتفال ذروته يشعل أسقف الكنيسة صاروخا على شكل حمامة ليصل لداخل العربة ويفجرها.

وكان قد بدأ البابا فرنسيس يوم الأحد الاحتفال بقداس الفصح التقليدي في ساحة القديس بطرس في روما أمام عشرات آلاف المؤمنين ووسط إجراءات أمنية مشددة. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وحضر عشرات آلاف الأشخاص الذين حضر بعضهم منذ ساعات النهار الأولى.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى كل الأحياء المحيطة بالكاتدرائية صباح الأحد وحددت نقاط عبور لتفتيش الحقائب. ولا يمكن الوصول إلى الساحة إلا بعد المرور تحت بوابات معدنية مثل تلك المنتشرة في المطارات. ونصبت ثلاثون بوابة من هذا النوع حول الساحة.

وكان مئات من رجال الشرطة وأفراد قوات الأمن يراقبون محيط الساحة مثلما فعلوا خلال قداس السبت.

*إخلاء كنسية في نيس الفرنسية بعد اقتحام شخص لها

هذا وأخلت قوات الأمن الفرنسية، كنسية (سان بيار دارين)، الواقعة بوسط مدينة نيس (جنوب غرب)، بعد اقتحام شخص للمكان وتهديد المتواجدين فيه أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وألقت الشرطة، التي فرضت طوقا أمنية، القبض على هذا الرجل الذي كان يرتدي زيا عسكريا وقفازات للتزلج، بحسب مصادر محلية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، ماتياس فيكل، وجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس خلال الاحتفالات الدينية بعيد الفصح، يوم الأحد، في أرجاء البلاد.

وقال فيكل: إن استمرار المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي يتطلب التزام درجة عالية من اليقظة وبشكل خاص حول الأماكن ذات الطابع الديني.