قال مكتب النائب العام في المكسيك إن مسؤولا سابقا هاربا وأصبح رمزا للفساد في الحزب الحاكم اعتقل في جواتيمالا مما قد يمثل تعزيزا للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الذي تراجعت شعبيته.

وذكرت الشرطة الوطنية في بيان أن خافيير دوارتي الحاكم السابق لولاية فيراكروز والمطلوب القبض عليه بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع والجريمة المنظمة اعتقل في فندق في بلدة باناخاتيل الواقعة على بعد نحو 129 كيلومترا غربي عاصمة جواتيمالا.

وقال بابلو كاستيلو المتحدث باسم الشرطة: عثروا عليه في بهو الفندق.

وانتخب دوراتي حاكما لفيراكروز عام 2010 وشهدت فترته تدهورا كبيرا في الأمن كما عثر خلالها على مقابر جماعية ووقعت سلسلة جرائم قتل للصحفيين.

ودوارتي متهم أيضا بتنفيذ برامج بموارد غير مشروعة بما في ذلك استخدام شركات وهمية لتحويل أموال عامة.

وستطلب حكومة المكسيك تسليمه ولكن لم يتضح على الفور متى يمكن أن يتم ذلك أو ما إذا كان دوراتي سيسعى للحيلولة دون تحقيقه.

وقال مكتب النائب العام إن دوراتي اعتُقل بمساعدة الشرطة الدولية (الانتربول).

وقال لروينزو ميير وهو عالم سياسي ومؤرخ في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إن اعتقال دوارتي سيكون على الأرجح تعزيزا للرئيس المكسيكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال ميير: هذه نقطة لصالح بينيا نييتو لأنها تتعارض مع اتهامه هو و(وزير الداخلية) أوسوريو تشونج بأنهما كانا يشعران بالرضا عن فرار دوارتي واختفائه وعم معرفة أي شيء عنه.