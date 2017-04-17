نشب شجار مساء السبت في متنزه بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث نظم أنصار ومعارضون للرئيس دونالد ترامب مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا في الوقت الذي واجهت فيه الشرطة صعوبة للفصل بين الجانبين.

ومع اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بينهما لجأت الشرطة إلى استخدام شحنة متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.

ورأي مراسل لرويترز عدة أشخاص غطى الدم وجوههم وإصابات طفيفة ولكن السلطات لم تعلن أي شيء رسمي عن وقوع ضحايا.

وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من معارضي ترامب تجمعا مضادا إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها "يوم الوطنيين" نظمها في الغالب أنصار ترامب .وتواجد ما بين نحو 500 و1000 في المتنزه مع وصول التجمعات إلى ذروتها وفقا لتقدير لمراسل لرويترز.

وذهب داريل تمبيستا (52 عاما) والذي قال إنه عمل في القوات الجوية الأمريكية قرب نهاية الحرب الباردة إلى التجمع لإظهار تأييده لترامب.

وقال "كمحارب قديم أحب المسار الذي تنتهجه أمريكا واستعداد ترامب للوقوف وإعلان أننا مازلنا أمريكا ولن نكون عالميين ولن نكون دولة شيوعية.

هذه هي الرسالة التي يمكن أن أدعمها.

ولبيركلي تاريخ طويل من النشاط الليبرالي كما أن جامعة كاليفورنيا التي مقرها بيركلي كانت مركزا للاحتجاجات منذ الستينات.

الى ذلك شارك عشرات الآلاف في مسيرة في مانهاتن وعشرات المدن الأمريكية يوم السبت لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن سجلاته الضريبية ولتفنيد مزاعمه بأن المواطنين لا يعنيهم هذا الأمر.

ويرغب منظمو "مسيرة الضرائب" في أكثر من 150 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها في تسليط الضوء على رفض ترامب الكشف عن تاريخه الضريبي في موقف مخالف لما فعله أسلافه في البيت الأبيض منذ أكثر من 40 عاما.

وتتزامن المسيرات مع يوم الضرائب التقليدي وهو الموعد النهائي المعتاد لتسليم سجلات الضرائب الاتحادية والموافق 15 أبريل نيسان رغم أن موعد تسليم السجلات تأجل لمدة يومين هذا العام.

ولم ترد أنباء عن وقوع عنف أو عمليات اعتقال خلافا للاشتباك الذي اندلع بين أنصار ترامب ومعارضيه خلال مسيرة في بيركلي بكاليفورنيا حيث اعتقل تسعة أشخاص.

ونظمت اثنتان من أكبر مسيرات الضرائب في نيويورك ولوس انجليس حيث شارك في كل واحدة نحو 5 آلاف شخص وفقا لتقديرات مراسلي رويترز. ولم يتسن على الفور الحصول على تقديرات رسمية.