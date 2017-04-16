أكد وزيرا الدفاع العميد حسين دهقان ونظيره الآذربايجاني، حسن اف، على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأشار العميد دهقان في المحادثات بين الجانبين الى أواصر العلاقات بين الشعبين الايراني والآذربايجاني في مختلف المجالات الثقافية والدينية والتاريخية واضاف: إن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وعلاقاتهما على مختلف الاصعدة بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية مؤشر على الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية.

واكد على ضرورة العمل من اجل تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وآذربايجان مشيرا الى المحاولات التي تبذلها بعض الجهات للمساس بالعلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالظروف التي تمر بها المنطقة قال وزير الدفاع بانه لم تعد المنطقة بما فيها فلسطين والعراق وسوريا واليمن تعاني اليوم من خطر الجماعات الارهابية بما فيها داعش وجبهة النصرة والجماعات التابعة للعقل التكفيري والوهابي فحسب بل ان العام بأسره بات يواجه اليوم خطر هذه الجماعات والسياسات العدائية التي تنتهجها امريكا والكيان الصهيوني والسعودية.

وتابع بالقول: إن المنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر وانعدام الأمن، معربا عن امله بان تتوصل آذربايجان وارمينيا الى حل سلمي فيما يتعلق بالخلاف القائم بشأن منطقة قره باغ.

من جانبه اعرب العميد حسن اف عن ارتياحه لزيارة ايران ووصفها بالبلد الشقيق واضاف: نحن ندعو الى توثيق التعاون الدفاعي والعسكري مع ايران وان المحادثات الاخيرة بين الرئيسين الايراني والآذربايجاني مهدت لتعزيز التعاون الثنائي.

واكد ان جمهورية آذربايجان تلتزم بالحفاظ على أمن الحدود المشتركة مع ايران ولا تسمح لأي جهة المساس بأمنها واستقرارها.

كما هنأ العميد دهقان بمناسبة يوم الجيش مؤكدا على ضرروة ارساء أسس الأمن والسلام في المنطقة.

يذكر ان حسن اف يزور ايران على رأس وفد دفاعي وعسكري رفيع تلبية لدعوة من العميد دهقان ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين الايرانيين لاجراء محادثات معهم حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

في سياق متصل أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، خلال لقائه وزير الدفاع الآذربايجاني، أن إستخدام أمريكا للقنابل غير التقليدية في أفغانستان أمر غير مشروع قائلاً: إن قصف الشعوب والدول لا يمكنه أبدا ان يعزز الأمن القومي لبلد ما.

وقال: إن الإجراءات الأحادية الجانب والمعادية للأمن الإقليمي التي تعتمدها أمريكا وبعض الدول الحليفة لها أدت الى تعزيز الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقد تعد احد اسباب إفشال الحل السياسي للأزمة.

وقال: إن خطر الإرهاب وجذوره بما في ذلك الأفكار التكفيرية التي يتم ترويجها من قبل بعض الدول في المنطقة، تعرض المنطقة برمتها للأزمات كما تحول دون استمرار مسار التنمية.

وتابع شمخاني: هناك حالات متعددة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجماعات الإرهابية تم توثيقها حتى الآن إلا أن عدم وجود ردود فعل مناسبة لها أو أعطاء بعض العناوين المغلوطة يتسبب في وقوع كوارث إنسانية ويؤدي الى استخدام مثل هذه الاسلحة من قبل الآخرين أيضاً.

وأشار الى القواسم المشتركة والمواقف المتقاربة في القضايا الدفاعية والسياسية والإقليمية والثقافية والدينية، مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات في القضايا الاستراتيجية أكثر فأكثر.

من جانبه إعتبر الوزير الآذربايجاني الذي يزور حاليا طهران على رأس وفد دفاعي – عسكري رفيع المستوى، إعتبر المحادثات التي أجريت بين الجانبين بإنها ايجابية.

وأكد على إستعداد بلاده لتعزيز التبادل والتعاون مع إيران، مرحبا بالمبادرات والمقترحات التي تقدم في هذا المجال.

وأشار المسؤول الآذربايجاني الى وجود تهديدات مشتركة ضد البلدين، بما في ذلك ظهور جماعات ارهابية وتكفيرية، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك خبرات قيمة في هذا المجال، ونحن نحاول معالجة هذه التهديدات من خلال المحادثات المباشرة بين البلدين.



