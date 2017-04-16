قبل الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 23 نيسان المقبل، تتباين نسب تأييد المرشحين في الإستطلاعات، لكنها تجمع على أن الدورة الانتخابية الثانية ستنحصر بين مرشح الوسط الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. إذ تؤكد أرقام استطلاعات الرأي تغيّر مزاج الناخبين الفرنسيين عبر ابتعادهم عن مرشحي القوى التقليدية التي تناوبت على الحكم في العقود الماضية.

ومرد هذا التحول إلى الفشل المزري لليمين واليسار في معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية للبلاد .

كذلك نجد تناقضاً بين وعود مرشحي الرئاسة تتراوح ما بين الدعوة إلى الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي («فريكزيت» على غرار «بريكزيت» البريطاني)، والدعوة إلى النقيض بمزيد من الإنخراط الإقتصادي في أوروبا.

مثلا، تدعو مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان صراحة إلى الانفصال وإلى مراجعة الاتفاقيات الأوروبية، ولدى لوبان خطط ترمي الى إخراج فرنسا من كافة دول الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة الى اليورو تريد هجره والعودة الى الفرنك الفرنسي بعد مرور ستة شهور حداً أقصى على تولي زمام الرئاسة. ويثير ذلك مخاوف لدى المستثمرين في القارة الأوروبية ولعالم المال والأعمال، نظرا لأن فرنسا تعتبر دولة حيوية في دعم استقرار الاتحاد واليورو معاً.

أيضا، اختار ميلونشون موقفا يدعم الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، بينما يرغب هامون في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في ظل شروط لن تقبل أي دولة أخرى عضو في الاتحاد بمنحها لفرنسا. أما فيون، فيبقى موقفه غامضا حيال هذا الأمر، لكنه يدعو لتوطيد العلاقات مع روسيا وإيران، ما يعني التحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي...

على خلافهم ماكرون يبدي حماسا كبيرا تجاه الاتحاد الأوروبي، ويقترح إنشاء حكومة أوروبية مشتركة تضم جميع الدول الأعضاء تتمتع بميزانية خاصة بها، إضافة إلى برلمان أوروبي تشارك فيه دول منطقة اليورو فقط وهي 19 دولة، إضافة إلى العمل على توحيد السياسات الضريبية والاجتماعية.

والسؤال الأهم هنا، والذي سيحدد بشكل كبير مسار مستقبل الاقتصاد هو من الذي سيحكم فرنسا في النصف الثاني من العام الحالي؟

أظهرت استطلاعات الرأي مؤخراً أنها تمنح مرشح اليمين فرنسوا فيون المركز الثالث بنسبة تأييد 17 %، ومن الصعب عليه أن يستعيد قواه مجددا، ومشكلة اليمين أنه لم يعد في استطاعته أن يراهن على مرشح آخر لأن فترة الترشح قد انتهت، فيما تراجع مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون إلى المركز الخامس بنسبة تأييد لا تتجاوز 12 %، وهو ما استفاد منه مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي ارتفعت نسبة مؤيديه إلى 13.5 %.

فيما يستمر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في التقدم. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه الكاسح على لوبن في الجولة الثانية بـ 64 % من الأصوات، وهذا يدل أن الشاب يحظى بدعم واسع سياسيا وإعلاميا وماليا ومرشح لأن يكون الرئيس القادم والأصغر سنا للجمهورية الفرنسية.

الخريطة الانتخابية الفرنسية لم تقف هنا، وإنما تمتد من التوجهات الرأسمالية إلى الإشتراكية، ومن مزيد من الإنفتاح الخارجي إلى التركيز على الشعبوية والحمائية. فهذه المرة، يجري الترويج للشعبوية، إذ يعمد جميع المرشحين الرئيسيين إلى تبني مواقف مناهضة لحلف الناتو والولايات المتحدة مغلفة في إطار مناهض لترامب تحديدا. ويبدي كل من فيون ولوبان وميلونشون تأييدا علنيا لروسيا ويعدون بالتعاون بصورة أوثق مع الرئيس فلاديمير بوتين بخصوص جميع القضايا الدولية الكبرى. أما ماكرون، فإنه الوحيد الذي أعلن أنه لن يتعاون مع بوتين، بينما عارض هامون سياسة موسكو القائمة على توجيه دعم غير مشروط للرئيس السوري بشار الأسد.

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر على شاشة الانتخابات الرئاسية الفرنسية ودخل على المشهد السياسي الفرنسي مرتين:

الأولى: كانت في معرض فضيحة جديدة أثيرت في وجه مرشح اليمين فرنسوا فيون، وهي قضية توسط فيون لتأمين لقاء على هامش منتدى الأعمال الدولي في سان بطرسبرغ صيف 2015، بين بوتين ورجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي مقابل مبلغ 50 ألف دولار. وبعدما تفاعلت هذه القضية إعلاميا اضطر الكرملين الى التوضيح والقول إن بوتين لا يحتاج الى وسيط للقاء رجل أعمال.

والثانية، عندما التقى في الكرملين المرشحة الرئاسية زعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوبان التي تعتبر من السياسيين الأوروبيين الداعين الى التقارب مع بوتين الذي توجه إليها بالقول: «من المهم تبادل وجهات النظر معك حول طريقة تطوير علاقاتنا الثنائية والوضع في أوروبا. أعلم أنكم تمثلون طيفا سياسيا أوروبيا يشهد تطورا سريعا».

الانتخابات الرئاسية الفرنسية تحولت إلى صراع بين مرشحين يمثلون مزيجا متنوعا من الآيديولوجيات بدءا من الماركسية التروتسكية وصولا إلى القومية الفاشية السرية، وفيما بينها صور متنوعة من الأطياف الديمقراطية والليبرالية والكلاسيكية والمحافظة. كما أن الشعبوية أصبحت الصيحة السائدة في الديمقراطيات الغربية في الوقت الحاضر، حيث يحرص جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية على أن ينهلوا من هذا المعين.