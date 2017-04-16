للتمهيد لعاصفة الصحراء ... سرى طائر الـ CNN غير قادر على أن يفرد جناحيه وبدا في انكماش على حافة مياه الخليج (الفارسي) مستكيناً لا يقوى على الطيران وهو المغرد الحر الطليق في كل أوان، لأن صدام بلل جسده بزيت البترول الذي أساله في الخليج (الفارسي) من آبار الكويت، هكذا كان تصوير قناة المخابرات الأمريكية من مخيلتها.

وظلت تبث تلك الصورة بهدف التأثير على الرأي العام العالمي والعربي خاصة – الذي صدق الصورة الى الدرجة التي رسخت في عقلة لا تفارق خياله- وشعوب العالم جمعاء للإيهام بأن صدام هذا الذي أفقد الطيور تغريدها في الفضاء فلابد من القضاء على وحشيته هذه، فمن يخلص الإنسانية منه ويرد اليها روحها؟ سوى هؤلاء القابعون يحيكون المؤامرات في واشنطن وتل أبيب ويبثون عبر الأثير ما يثير الشجون والأحزان ويلهب العواطف عند السذج من العُربان فتسيل ريالاتهم وبترودولاراتهم تمول حملات الدمار الإمبريالية والصهيونية على عالمنا العربي فتقتل شعوبه ثأراً لطائرهم المصنع والمفبرك ليبدوا حزيناً كما تفتق العقل الشيطاني لمافيا قناة الـ C N N التي تبث بمعرفة الـ C I A.

منذ هذا التاريخ بدا أن كل الحقائق والوقائع والقيم والمبادئ والأعداء بالطبع لابد من قلبها رأساً على عقب، فطالما قبِل الإنسان العربي منطق التعامل مع الشيطان، فلابد أن يقبل مغرياته الشيطانية وقد نحى الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم جانباً، ومن هنا سكت البعض عن محاولات قبول «إسرائيل» كصديق، في حين تماهوا مع اعتبار ايران والشيعة عدواً، وأن التمسك بالمبادئ والقيم تؤدي للعزلة واندمجوا مع الترويج للفساد ومنطق دعه يمر ولا تقاوم كي لا تنهار، وبدا ما يقبله العقل والمنطق وطبائع الأشياء غير صحيح وغير جدير بالقبول، وصار تصديق الإشاعات والتماهي مع الأكاذيب وقلب الحقائق يسري بين الناس من خلال قنوات الأثير والفضاء الممولة بالبترودولار والمجسدة لأفلام وصور الشيطان.

الصورة أشد وضوحاً في سوريا، ولأنها عصية على الترويض الشيطاني الأمريكي الصهيوني، فقد مول أتباع الشيطان «أردوغان، وحكام قطر وآل سعود» كل الوان الإرهاب وجلبوه الى سوريا – وهنا انقلبت صورة الـ C N N للطائر الحزين، تصور الأسد وحكومته وجيش سوريا العربي «شيطان»، لذا فالإرهاب ومصاصي الدماء، صورتهم الكاميرا مقاومة باسلة تحمي الشعب السوري في أحضانه وبين جوانحه، وصار الوهم الى مداه حتى استفاق شعبنا السوري على جوانح مشتعلة بالنيران وعربات مفخخة تحمل الدمار، وقتل لكل من حاول أن يغادر الدار، وسلطت الكاميرا عيونها الحادة على معارضة سورية في تركيا والسعودية وقطر تتاجر بالبشر وبدم الشعب السوري وتقبض ملايين البترودولار وصوروها حكومة سوريا المستقبلية وصوبوا الى هاماتها علم الإحتلال .

تجولت كاميرا الـ C N N مؤخرا تقلب الحقائق وتحاول تطهير وحوش التنظيمات الإرهابية «داعش والنصرة ومايتفرع عنهما ممن يدمرون سوريا» من أسالت دماء الأبرياء وقتلهم البشرية في «خان شيخون» بالغازات الكيمياوية لتفبرك الصور للأطفال المصابين لإستدرار التعاطف وتقلب حقائق القتل والدمار التي صنعها الإرهاب وتلصقها بالجيش السوري، وكأن طائر ال C N N الحزين لم يغب عن عيوننا كل هذه السنوات، فهرب المجرم والقاتل، ليفلت من العقاب،وبدا أن المستهدف الجيش العربي السوري الذي يحمي الديار، وبدا الشيطان الأمريكي يستدعيه العملاء ليشعل سوريا ناراً .

اليوم 15 \4\2017 فقدت كاميرا الـ C N N عدستها حين تطايرت في السماء أشلاء جثث عشرات الشهداء من هجوم وحشي شيطاني نتج عنه جريمة ضد الإنسانية بإبادة المواطنين العزل،شنها ارهابيي جبهة النصرة بسيارة مفخخة بها مئات الكيلوات من المتفجرات على مغادري «كفريا والفوعة عند حي الراشدين بحلب في سوريا» مستهدفا تجمع حافلات كانت تقل الأهالي و20 سيارة إسعاف مرافقة، كان الفاعل واضحا جليا في أسلوب جريمته وفي الضحايا وفي الهدف، وهو الإرهاب وتنظيماته المدربة صهيونيا وتركيا وأمريكيا والممولة قطريا وسعوديا، وادعت قناة المخابرات الأمريكية أن عدستها فقدت، وهي تتعمد اخفاء المجرم حتى يحقق لها الأهداف وهو مزيد من دماء الأبرياء.

كان اتفاق قد تم بمقتضاه ترحيل الأهالي من كفريا والفوعة ومن اجل سلامتهم سمحت السلطات السورية بتبادل أسرى الإرهاب وخروج الإرهابيين دون قتال، وضمنت تركيا وقطر جبهة النصرة وتنظيمات الإرهاب وتوسطت قطر نيابة عن الإرهابيين وتحدثت باسمهم فاعتبرت شريك ووكيل للإرهاب وفوق ذلك ضامن لهم من كل ماقد يأتونه من خيانات ومفخخات وغرام وعشق بالدمار والخراب، لكن ولأن قطر هي الممول السخي للإرهاب، صارت جريمتها تسبق هذا التفجير الإنتحاري الذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والجرحى، وفوق ذلك فهي الملتزم أمام الدنيا كلها بماحدث، ورغم وضوح الجريمة والمجرم والمجرمين الضامنين والملتزمين من القطريين والأتراك غابت كاميرا الـ C N N عن الأحداث، لكن لم تغب عيون الشرفاء عن توثيق الواقع التآمري القطري التركي للصهيونية العالمية والإمبريالية سواء.

وفي الأخير: فإن كاميرا الواقع وقد وثقت الأحداث، فعليها أن تتجول في كل أنحاء الدنيا تفضح إرهاب النصرة وداعش وكل التنظيمات التي ترفع السلاح ضد الجيش والشعب السوري، وأن مموليهم هم من ضمنوهم والتزموا بهم وبجرائمهم النكراء وهما الحكومتان التركية والقطرية فهذان هما الفاعلان والمجرمان الحقيقيان في هذه الجريمة بالذات – وعلى كل المنظمات الإنسانية، والحقوقية في عالمنا العربي أَلا تسكت عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظامين التركي والقطري في حق شعبنا العربي السوري، وعلى الشعب العربي في كل مكان أن يطرد السفيرين القطري والتركي ويغلق سفاراتيهما في كل العواصم العربية، وأن يعمل بكل الطرق القانونية والشعبية والمدنية من أجل القصاص من الحكومتين القطرية والتركية لشهداء التفجير الذي راح ضحيته أهالي «كفريا والفوعة» من الجرحى والشهداء.