دفعت رغبة قوية بتناول شطيرة برغر من مطعم «ماكدونالدز» طفلاً أميركياً في الثامنة الى سرقة شاحنة والده الصغيرة للتوجه الى احد فروع شبكة مطاعم الوجبات السريعة هذه، على ما ذكرت الصحف المحلية.

وأوضحت صحيفة «ويرتون ديلي تايمز» في اوهايو ان الطفل تعلم القيادة عبر موقع «يوتيوب».

وقد رافقت الصبي في مغامرته هذه شقيقته البالغة اربع سنوات. وهو قاد الشاحنة الصغيرة مسافة كيلومتر وقد اظهر انضباطاً كبيراً إذ أنه توقف عند الإشارة المرورية الحمراء.

وظن موظفو المطعم في ايست بالستاين في شرق اوهايو ان في الأمر مزحة عندما ركن الطفل الشاحنة أمامهم ليقوم بطلبيته.

وكان والدا الطفل نائمين في المنزل فيما ابلغ المارة الشرطة بما شاهدوه. وراح الصبي يبكي عند وصول القوى الأمنية ظناً منه انه قام بأمر سيء.

ولم يعاقب الطفل على مغامرته هذه وتمكن من أكل البرغر ودجاج الناغتس والبطاطس المقلية، على ما ذكرت الصحيفة.