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رقم الخبر: 191320 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: منوعات  
وفاة أكبر مُعمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاماً

وفاة أكبر مُعمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاماً

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيما مورانو، حاملة لقب (عميدة البشرية) والتي كانت أكبر مُعمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، توفيت السبت عن عمر ناهز 117 عاماً.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا وولدت في 29 نوفمبر 1899 قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة. وامتدت حياتها طويلاً لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وقالت وكالتا أنسا وآجي الإيطاليتان إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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