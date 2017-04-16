فر حصان وعرقل المرور في تقاطع بفيلادلفيا، إلا أن الشرطة تمكنت من استعادته مستخدمة سلاح الجزر.

وتعتقد الشرطة أن الحصان فر من اسطبل متنزه فيرمونت.

ولم يعلق مسؤولو المتنزه على الحادث.

وشوهد الحصان وهو يسير عبر شوارع حي فيشتاون قبل أن تعيده الشرطة، الجمعة، مستخدمة الجزر لجذبه وتهدئته، حتى تمكنت من وضعه في مقطورة شاحنة.