آخر تصريح لإيمان البحر يقول أنه لا يعارض الست سما المصري اللي ناوية وعازمة على تقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان المبارك القادم!!..

الجدل قائم والحرب مستعرة والنقاش محتدم.. كيف تجرؤ هذه الراقصة على هيك فكرة؟! والآخر يقول يا ناس هذه المخلوقة مش فقط راقصة!! أمّال ايه كمان؟! هنا يبهت الراجل ولا يستطيع أن يبوح.. بحبوح ومش قادر يبوح!! يقول.. كانت رقاصة.. وبترقص كمان.. كانت لابسه.. يعني أفلت من الجواب الصريح من خلال الإستعانة بسرحان عبد البصير.. على الرغم من ذلك كله يفاجئنا الفنان ايمان البحر ويقول أنه لا يعارض!! ليه؟! لأن الناس عندها فضول وعاوزه تشوف حتقول سما ايه عن الدين؟!..

من هذا الباب نفسه تابعت قناة الجزيرة بعد اعراض طال أمده حالي حال باقي الناس اللي فهمت «الحدوتة».. قلت مع نفسي نعم عرفنا مين هي أمها ومين هو أبوها وشو هو شغلها!! ولكن لنرى ربما تغيرت.. فأخذت الريموت وتابعت الجزيرة.. فطلع لي الإعلامي والمفكر والمحاور المبدع الرائع علي الظفيري.. الا طيري.. الا طيري.. وغني يا عصافيري.. وكان يقدم برنامج اسمه «المقابلة».. لحد هنا مافيش مشكلة.. خلص سؤال الظفيري وعينك ماشافت إلا النور.. طلع ناجي صبري.. المجرم الهارب.. آخر وزير خارجية عند المقبور صدّام حسين.. قال لك ايه؟! أنه دبلوماسي وسياسي ونحاسي وقياسي!!..

نعم نحاسي لأنه يمتلك وجه من نحاس!! وليس من دم ولحم ويظهر عليه علامات الخجل والإستحياء ويعرق له جبين.. لا يا نور عيني.. هذه الأمور تخلى عنها ناجي منذ أن قبل أن يتولى وزارة الخارجية ويقوم بمهمة تلميع أقبح صورة عرفها التاريخ إلا وهي صورة سيده صدّام..

أما كونه قياسي فإنه حطّم الرقم القياسي في اللعب على الحبال.. فمن التعاون مع الأمريكان -قبل الضربة- مقابل عدم التعرض له وعدم ادراج اسمه ضمن أركان نظام صدّام من هذه الدنيا انتقل ناجي للتعاون مع فلول صدّام المنادية بمحاربة الأمريكان!! ثم مشاور للدبلوماسيين القطريين!! والخ الخ..

نعم أحبتي أنا أعلم أنه لا طاقة لحضراتكم في سماع أحد أيتام صدّام وهو ينوح على «مجد أفل».. قل لمن يبكي على ماض درس.. واقفاً ماخر لو كان جلس؟! ولكن الزلمه كان يريد أن يدخل الفرحة والطرفة والضحك الى قلوبكم.. يقول أن صدّام كان حريصاً على الوحدة العربية.. والدليل شوفوا عمل ايه مع الكويت وسوريا والسعودية ومصر والخ الخ.. كان حريصاً على العراق والدليل شوفوا عمل ايه مع الأكراد من أنفال وحلبجة ومع الشيعة من مقابر جماعية.. والخ الخ.. صدقوني يا جماعة أن الرجل كان ناوي يضحكنا..