يخطط فريق من العلماء اليابانيين لأن يصبحوا أول الواصلين إلى طبقة الوشاح الأرضية، والصخور المنصهرة الواقعة على بعد 6 كم تحت سطح الأرض.

وقال الباحث، ناتسو آبي، المشارك في المشروع: في حال وصلنا إلى طبقة الوشاح الأرضية السفلى، سنعرف تاريخ الأرض بأكمله، وهذا هو هدفنا من البحث.

وستشرف الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية (JAMSTEC)، على المشروع الضخم الذي سيشهد عمليات حفر ضخمة على عمق 4 كم ضمن المحيط، قبل الحفر مسافة 6 كم من قشرة الأرض للوصول إلى الهدف النهائي.

وقال آبي: نحن لا نعرف بالضبط تكوين طبقة الوشاح، حيث وجدنا بعض المواد المميزة فقط، بما في ذلك الصخور من النوع الأخضر المصفر.

وقد لوحظ وجود مواد من الوشاح الأرضي من قبل العلماء سابقا، وذلك في مناطق المحيطات التي تفتقر للقشرة، ومجموعة من التلال المحيطية، ولكن بحوث JAMSTEC ستكون الأولى من نوعها للبحث مباشرة على هذا العمق. ويجري الكشف عن 3 مواقع في المحيط الهادئ من أجل البدء بالبحث، المقرر بحلول العام 2030.