  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191316 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الحفر تحت الماء لمعرفة تاريخ الأرض

الحفر تحت الماء لمعرفة تاريخ الأرض

يخطط فريق من العلماء اليابانيين لأن يصبحوا أول الواصلين إلى طبقة الوشاح الأرضية، والصخور المنصهرة الواقعة على بعد 6 كم تحت سطح الأرض.

وقال الباحث، ناتسو آبي، المشارك في المشروع: في حال وصلنا إلى طبقة الوشاح الأرضية السفلى، سنعرف تاريخ الأرض بأكمله، وهذا هو هدفنا من البحث.

وستشرف الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية (JAMSTEC)، على المشروع الضخم الذي سيشهد عمليات حفر ضخمة على عمق 4 كم ضمن المحيط، قبل الحفر مسافة 6 كم من قشرة الأرض للوصول إلى الهدف النهائي.

وقال آبي: نحن لا نعرف بالضبط تكوين طبقة الوشاح، حيث وجدنا بعض المواد المميزة فقط، بما في ذلك الصخور من النوع الأخضر المصفر.

وقد لوحظ وجود مواد من الوشاح الأرضي من قبل العلماء سابقا، وذلك في مناطق المحيطات التي تفتقر للقشرة، ومجموعة من التلال المحيطية، ولكن بحوث JAMSTEC ستكون الأولى من نوعها للبحث مباشرة على هذا العمق. ويجري الكشف عن 3 مواقع في المحيط الهادئ من أجل البدء بالبحث، المقرر بحلول العام 2030.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec