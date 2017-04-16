يدرك المقدمون على تجربة الإنجاب جيدا، أنهم سيعانون حتمًا من الإرهاق في محاولات تهدئة بكاء أطفالهم الرضع، لكن دراسة بريطانية حديثة ربطت بكاء الرضع أيضًا بانخفاض دخل الأسرة.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون بكلية لندن للاقتصاد عن وجود جانب مؤلم آخر لحرمان الوالدين من النوم بسبب بكاء أطفالهم الرضع المستمر يتمثل في التأثير على دخلهم الأسري.

ويعتقد الباحثون، أن كل ساعة من البكاء تؤدي لانخفاض الرصيد البنكي للأسرة بنسبة 11%، وعزوا أسباب ذلك إلى أن بكاء الرضع المستمر يبدأ في التأثير على أداء الوالدين في العمل، مما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان وظائفهم أو تركها طواعية للبحث عن وظيفة أقل توترا وأكثر ربحا.

وأضاف الباحثون أن قلة النوم مسؤولة عن شعور الإنسان بالتعب ويمكن أن تقوض الأداء الاقتصادي.

وحلل الباحثون بيانات تخص دراسة تابعت 14 ألف أسرة منذ عام 1991، وقارنوا بين تغير دخل هذه الأسر وعدد المرات التي استيقظ فيها أطفالهم ليلا، فوجدوا بما لا يدع مجالا للشك صلة بين الوقت الذي قضاه الآباء في تهدئة أطفالهم وانخفاض دخل الأسرة.