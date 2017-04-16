قام أطباء من جامعة تشيلي الحكومية، بالاشتراك مع زملائهم الأجانب بتحديد فائدة جديدة لزيت الزيتون.

ويقول الخبراء إن الهیدروكستیروسول الموجود في زيت الزيتون، يقلل من التأثير السلبي للاستهلاك المفرط للدهون الحيوانية، ويمتلك هذا المركب خصائص مضادة للأكسدة، لها تأثير وقائي على الكبد والقلب والدماغ.

وقد وصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد إجراء تجارب على الفئران. حيث تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، واحدة منها، أعطيت وجبات تحوي نسبة عالية من الدهون الحيوانية بالإضافة إلى زيت الزيتون.

وبعد أن بقيت الحيوانات على هذا النظام الغذائي، مدة 12 أسبوعا، تم أخذ عينات من دمها وأنسجتها.

وأظهر التحليل أن نسبة الكوليسترول في دم الفئران التي استخدم زيت الزيتون في غذائها، لم تزد، على نقيض القوارض التي أعطيت دهونا حيوانية فقط.

ويعتقد الخبراء أن النتائج المتعلقة بالفئران تنطبق أيضا على البشر، لذلك يوصي العلماء بتناول المنتجات التي تحتوي على الهیدروكستیروسول.