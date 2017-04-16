أفادت الجامعة الألمانية للوقاية ‫والإدارة الصحية بأن تغيير بعض العادات اليومية يساعد على حرق الجسم ‫المزيد من السعرات الحرارية، وذلك من خلال صعود الدرج والأعمال المنزلية مثلا.

‫وأوضحت الجامعة أن صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد يساعد الجسم على ‫حرق نحو 18 سعرا حراريا في الدقيقة بالمتوسط، ويكون معدل ‫الأيض عند صعود الدرج أعلى بوضوح من نظيره عند القيام بجولة مشي ‫خفيفة.

وأوضحت ألين إيمانويل - من الجامعة الألمانية - أن الجسم يستهلك المزيد من ‫السعرات الحرارية عندما يتم استخدام مجموعات كبيرة من العضلات، على ‫سبيل المثال عضلات الساق والظهر والمقعدة.

‫كما أن الأعمال المنزلية تساعد الجسم على حرق بعض السعرات الحرارية، ‫فالمسح يستهلك نحو 4 سعرات، بينما يستهلك الطبخ والكي نحو 3 سعرات ‫في الدقيقة، في حين يستهلك الاستلقاء على الأريكة نحو ‫سعر حراري واحد فقط.

وتنصح إيمانويل باقتناص أي فرصة في اليوم لممارسة الأنشطة الحركية، ‫ويشمل هذا استخدام الطريق إلى العمل لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال ‫يستهلك الجسم 6 سعرات حرارية في الدقيقة عند قيادة الدراجة الهوائية على ‫سرعة 15 كلم/ ساعة بشكل مريح، في حين أن المشي يستهلك نحو 3 سعرات حرارية.