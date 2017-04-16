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|رقم الخبر: 191312
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 14:49
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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حيل بسيطة لحرق المزيد من السعرات الحرارية!
أفادت الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بأن تغيير بعض العادات اليومية يساعد على حرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية، وذلك من خلال صعود الدرج والأعمال المنزلية مثلا.
وأوضحت الجامعة أن صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد يساعد الجسم على حرق نحو 18 سعرا حراريا في الدقيقة بالمتوسط، ويكون معدل الأيض عند صعود الدرج أعلى بوضوح من نظيره عند القيام بجولة مشي خفيفة.
وأوضحت ألين إيمانويل - من الجامعة الألمانية - أن الجسم يستهلك المزيد من السعرات الحرارية عندما يتم استخدام مجموعات كبيرة من العضلات، على سبيل المثال عضلات الساق والظهر والمقعدة.
كما أن الأعمال المنزلية تساعد الجسم على حرق بعض السعرات الحرارية، فالمسح يستهلك نحو 4 سعرات، بينما يستهلك الطبخ والكي نحو 3 سعرات في الدقيقة، في حين يستهلك الاستلقاء على الأريكة نحو سعر حراري واحد فقط.
وتنصح إيمانويل باقتناص أي فرصة في اليوم لممارسة الأنشطة الحركية، ويشمل هذا استخدام الطريق إلى العمل لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال يستهلك الجسم 6 سعرات حرارية في الدقيقة عند قيادة الدراجة الهوائية على سرعة 15 كلم/ ساعة بشكل مريح، في حين أن المشي يستهلك نحو 3 سعرات حرارية.
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