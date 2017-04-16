وقعت شركتان ايرانية وصينية يوم السبت 15 ابريل مذكرة تفاهم بينهما في مجال انتاج افلام الانيميشن.

حيث زار وفد صيني احدى الشركات الايرانية المتخصصة في انتاج افلام الانيميشن فوقع الوفد مع الشركة الايرانية مذكرة تفاهم في هذا المجال.وقال «هوآنغ جوان بينغ» احد اعضاء الوفد الصيني في كلمة له في اثناء اللقاء: يجب ان نقدم للاجيال القادمة نتاجات قوية في الانيميشن، ولايران والصين مشتركات ثقافية كثيرة بسبب طريق الحرير وارى ان ايران افضل شريك ثقافي للصين .

وقال سيد مسعود صفوي المدير التنفيذي لشركة «كفشدوزك» الايرانية: لدينا العديد من النشاطات المشتركة مع الصين في مجال انتاج الانيميشن وانا سعيد ان نخطو اليوم خطوة مؤثرة جداًفي طريق انتاج الانيميشن.

واضاف صفوي: لحسن الحظ ان لدينا شباب كثر لديهم امكانيات عالية في هذا المجال وكثير منهم من يعمل في شركات عالمية معروفة لانتاج الاعمال العالمية.

واعقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لانتاج المسلسلات والافلام والعاب اجهزة النقال .