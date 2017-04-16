تأهلت الافلام الايرانية القصيرة «لوحة الحياة» (نقش زندكي) للمخرج احسان معصوم و«منتصف الليل» (شب شب) للمخرجة جلناز مقدم و«الاكتسابات الانتسابية» (اكتسابات انتسابي) للمخرجة سمانة شجاعي و«العوض» (جبران) للمخرج شكيبال، للمشاركة في مهرجان «anca» الدوي بسلوفاكيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته العاشرة في التاسع والعشرين من يونيو المقبل وستستمر لغاية الثاني من يوليو المقبل.

ويهدف المهرجان الى ارتقاء مستوى الوعي والعلم في مجال الانيميشن وينظر الى الانيميشن كشكل من اشكال الفن المستقل.