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رقم الخبر: 191308 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 15:06 الاقسام: ثقافة وفن  
اربعة افلام ايرانية في ضيافة مهرجان «anca»

اربعة افلام ايرانية في ضيافة مهرجان «anca»

تأهلت الافلام الايرانية القصيرة «لوحة الحياة» (نقش زندكي) للمخرج احسان معصوم و«منتصف الليل» (شب شب) للمخرجة جلناز مقدم و«الاكتسابات الانتسابية» (اكتسابات انتسابي) للمخرجة سمانة شجاعي و«العوض» (جبران) للمخرج شكيبال، للمشاركة في مهرجان «anca» الدوي بسلوفاكيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته العاشرة في التاسع والعشرين من يونيو المقبل وستستمر لغاية الثاني من يوليو المقبل.

ويهدف المهرجان الى ارتقاء مستوى الوعي والعلم في مجال الانيميشن وينظر الى الانيميشن كشكل من اشكال الفن المستقل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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