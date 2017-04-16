تم الإعلان عن أسماء حكام قسم «نت بك» أو (شبكة تعزيز السينما الآسيوية) في الدورة الخامسة والثلاثين من فعاليات مهرجان فجر السينمائي الدولي.

والحكام الثلاثة في هذه اللجنة الذين يختارون الأفلام في هذا القسم هم الدكتورة آن ديمي وهي مبرجمة الأفلام ومدرسة السينما في الجامعة والخبيرة في السينما الإيرانية والحكم الآخر هو الناقد السينمائي رونالدو تولنتينو وهو عضو هيئة التدريس في الجامعة وعضو في معهد سينمائي في الفلبين والحكم الاخير هو الناقد السينمائي هوشنغ غولماكاني وهو رئيس التحرير في مجلة فيلم السينمائية الشهرية من إيران.

وسوف تشارك اسبانيا بخمسة أفلام ثلاثة منها أفلام روائية طويلة وفيلمين قصيرين في المهرجان الدولي.

ويتم عرض الأفلام الاسبانية (ثلاثة أفلام روائية وفيلمين قصيرين) خلال فعاليات المهرجان على شاشة مجمع تشارسو السينمائي على الجمهور المشاركين.

والافلام الاسبانية الطويلة هي: فيلم «بيت الآخرين « للمخرج روسودان كلوريدزة الإنتاج المشترك بين جورجيا وإسبانيا وكرواتيا وروسيا الذي يشارك في قسم «بانوراما الشرق» حيث تعرض أفلام من الدول الآسيوية والإسلامية.

فيلم «الراعي» من إخراج جوناثان سنزوال بورلي الإنتاج المشترك بين اسبانيا وبريطانيا يشارك في القسمين تنافسيين وهما «مهرجان المهرجانات» و«رؤوف مع البيئة».

فيلم «المواطن البارز» من إخراج ماريانو كان وغاستون دوبرابا الإنتاج المشترك بين الأرجنتين وإسبانيا يشارك في قسم «مهرجان المهرجانات».

ويتم عرض فيلمين قصيرين إسبانيين وهما «الموقع» للمخرج إيفان فرنانديز دي كوردوبا وفيلم «آخر الأيام» للمخرج آرتورو لئون ليرنا في السباق الدولي لقسم سينما السعادة حيث لديهما فرصة للنجاح والفوز بالجوائز.

وتنعقد الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي برئاسة المخرج رضا ميركريمي وحضور المخرجين والحكام والنقاد والإعلاميين وضيوف من أنحاء العالم من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين من شهر أبريل / نيسان الجاري في العاصمة الإيرانية طهران.