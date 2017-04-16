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رقم الخبر: 191306 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: رياضة  
كليفلاند يهزم إنديانا في سلسلة التصفيات النهائية

كليفلاند يهزم إنديانا في سلسلة التصفيات النهائية

قاد ليبرون جيمس قائد نادي كليفلاند كافالييرز، فريقه للانتصار الأول في سلسلته أمام إنديانا بيسرز في التصفيات النهائية من دوري كرة السلة الأمريكية السبت.

وأُقيمت المباراة على أرضية كليفلاند وانتهت بفوز أصحاب الأرض 109-108، في التصفيات النهائية " بلاي أوفس" لدوري كرة السلة.

وشهد اللقاء إثارة مجنونة في دقائق المباراة الأخيرة بعد عودة إنديانا من فارق 11 نقطة وتقليصه إلى فارق نقطة واحدة قبل 20 ثانية من نهاية المباراة بيد أنَّ كرة الفريق الأخيرة عبر سي جي مايلز لم تفلح.

ليبرون كان نجم المباراة الأول بتسجيله لـ 32 نقطة فضلاً عن 13 تمريرة حاسمة "أسيست" و 6 استردادات للكرة "ريباوند".

بينما واصل شريكه الناجح في الفريق كايري إيرفنغ تألقه حيث سجل هو الآخر رصيد نقطي مميز وصل لـ 23 نقطة بينما سجل كيفن لوف الضلع الثالث في كبار الفريق 17 نقطة جاء 10 منها في الربع الأول من المباراة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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