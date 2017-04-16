وحضر مراسم بدء اعمال الاسبوع الثقافي الايراني السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري ورئيس بلدية ليدر دورب ليلا درسن يانسن كضيف خاص كما حضر عدد من السفراء والدبلوماسيين الاجانب المعتمدين في هولندا بينهم العراق وبنغلاديش وغيرهما فضلا عن الفنانين والمثقفين الهولنديين بالاضافة الى عدد من الايرانيين المقيمين في هذا البلد ومحبي الفنون الايرانية.

واكدت ليلا درسن يانسن رئيسة بلدية مدينة ليدر دورب، خلال المراسم، على دور الفنون والثقافة باعتبارهما جسرا يربط مابين الشعوب.ووصفت المركز التجاري - الثقافي الايراني الهولندي والبرامج الثقافية التي تجري فيه بانها تعزز هذا الجسر واعربت عن املها بان تستطيع هذه النشاطات الثقافية في احداث المزيد من التقريب بين الشعبين الايراني والهولندي.

من جهته نوه رئيس المركز التجاري - الثقافي الايراني الهولندي تشكري تيمجاني الى اهمية الثقافة والفنون ومكانتهما في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واعرب عن امله في ذات الوقت بان تعزز هذه البرامج التقارب بين الشعبين الايراني والهولندي.

وتستمر اعمال الاسبوع الثقافي الايراني في هولندي لغاية 19 نيسان/ ابريل الجاري، وتتضمن عزف مقطوعات موسيقية تقليدية ايرانية وعرض نماذج من مختلف انواع الصناعات اليدوية من بينها الخط والفسيفساء والفخار والمنسوجات وغيرها.