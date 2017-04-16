اعلن المتحدث باسم الدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب همايون اميرزادة انه تم انتخاب شعار هذه الدورة وهو «لنقرأ كتابا واحدا اكثر».

واضاف اميرزادة انه بعد الاعلان عن الاستكتاب لتلقي الشعارات المقترحة من قبل المصممين، فانه تم استلام 180 اقتراحا وبعد دراستها في مجلس وضع سياسات معرض طهران، تم انتخاب هذا الشعار وهو «لنقرأ كتابا واحدا اكثر».

يذكر ان الجلسة الثامنة لمجلس وضع سياسات الدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب عقدت برئاسة رضا صالحي اميري وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ومشاركة مستشاري الوزير واعضاء المجلس يوم الاربعاء 12 ابريل الجاري.

وسيقام معرض طهران الدولي للكتاب في الفترة من 3 الى 13 مايو المقبل في «مدينة الشمس» بجنوب طهران.