قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثالث مؤقتا، بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3-0 مساء السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من فينسنت كومباني وليروي ساني وسيرجيو أجويرو في الدقائق 55 و77 و80 من زمن المباراة، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 64 نقطة متقدما على ليفربول الذي يلعب فيما بعد أمام وست برميتش ألبيون، أما ساوثهامبتون فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

توتنهام 4 – بورنموث صفر

ستوك سيتي 3 – هال سيتي 1

كريستال بالاس 2 – ليستر سيتي 2

واتفورد 1 – سوانزي سيتي صفر

ايفرتون 3 – بيرنلي 1

سندرلاند 2 – وستهام 2