في ذكری وفاة الباحث الكبیر والمؤرخ والادیب الایراني، محمد جواد مشكور الذي امضى جل عمره في البحث في مجال تاریخ ایران والاسلام واستطاع ان یوضح الكثیر من القضایا والزوایا الخبیئة من هذا التاریخ.

وقد ولد الادیب والمؤرخ الایراني المشهور، محمد جواد مشكور في عام 1916 بطهران ودرس المرحلة الابتدائیة والثانویة فیها ومن ثم التحق بالمعهد العالي وكلیة العلوم الدینیة التي نال منها شهادة البكالوريوس في الادب الفارسي والعربي وعمل بعدها معلماً في المدارس الثانویة ولكنه استمر في البحث والدراسة في اللغات القدیمة.

ودرس تاریخ ایران القدیمة واللغة البهلویة في جامعة تبریز حیث سافر بعد ذلك الی فرنسا في عام 1953 وحصل علی درجة الدكتوراه منها في تاریخ الاسلام وعمل لمدة ست سنوات مدیراً لتحریر مجلة «الاخاء»‌ التي كانت تصدر في طهران باللغة العربیة.

كما درس محمد جواد مشكور في كلیة الآداب والعلوم الانسانیة وكلیة العلوم الدینیة بجامعة طهران حیث توفي في عام 1995م بطهران.

وتتلمذ محمد جواد مشكور علی أیدي كبار الاساتذة والادباء في عصره من أمثال ملك الشعراء بهار والعلامة الطباطبائي والعلامة القزویني وبدیع الزمان فروزانفر وألف في مشواره الادبي والتاریخي أكثر من 46 كتاباً وأكثر من مائة مقالة في مجال الادب والتاریخ والادیان والمذاهب واللغات وذلك باللغات الفارسیة والعربیة والفرنسیة. وكان هذا الاستاذ الجلیل ملماً باللغات البهلویة والعبریة والسریانیة والعربیة والانجلیزیة والفرنسیة والالمانیة وكان جل اهتمامه هو اللغة البهلویة والادب الدیني في هذه اللغة.

ومن أهم مؤلفاته: «تاریخ اوستا والادب الدیني في اللغة البهلویة» و«تاریخ ایران القدیمة» و«تاریخ المذاهب الاسلامیة» و«التاریخ الاجتماعي لإیران في العصور القدیمة» و«تاریخ تبریز حتی نهایة القرن التاسع الهجري» و«تاریخ السلاجقة» و«تاریخ الشیعة والفرق الاسلامیة حتی القرن الرابع الهجري» و«قاموس المقارنة العربي مع اللغات السامیة والایرانیة» و«جغرافیا ایران القدیمة» و«قاموس الفرق الاسلامیة».

ومن مؤلفات المؤرخ محمد جواد مشكور كتاب «تاریخ الشیعة والفرق الاسلامِیة حتی القرن الرابع الهجري» والتي أشار فیها الی خلافة الامام الحسن(ع) وقال بأن الشیعة في الكوفة وبعد شهادة أمیر المؤمنین الامام علي(ع) بایعوا إبنه الحسن(ع) الذي ارسل جیشاً مكوناً من 12 ألف مقاتل بقیادة قیس بن سعد الانصاري لمحاربة معاویة الذي عسكر في الموصل. وقبل حدوث أي قتال بین الطرفین صاح أحد الجند في جیش الامام الحسن(ع) بأن قیس بن سعد الانصاري قد قتل الامر الذي أحدث بلبلة وارتباكا في هذا الجیش حیث هاجم أفراده مقر الامام الحسن(ع) ونهبوا ما فیه ولم یكتفوا بذلك بل أصابوه بجرح في ساقه.

وعلی هذا الاساس فقد توضحت الرؤیة بأنه لا یمكن القتال بمثل هذا الجیش مع معاویة الامر الذي دعا الامام الحسن(ع) الی مكاتبة معاویة وهو مانتج عنه الصلح حیث ذهب الامام بعد ذلك الی المدینة فیما تسلم معاویة الخلافة حیث قام بدس السم للامام عبر زوجته جعدة بنت الاشعث بن قیس لیتوفى مسموماً علی اثرها.

وأما كتاب محمد جواد مشكور «تاریخ ایران منذ العصور القدیمة وحتی عصرنا الحاضر» فهو یتناول عموم التاریخ السیاسي لإیران منذ العهود القدیمة وحتی نهایة العصر القاجاري ویقع في 20 فصلاً تتناول الخصائص الجغرافیة والحضارات التي سكنت ایران قبل التاریخ والاقوام الآریة الایرانیة وملوك ایران والآريین الإيرانيین وملوك فارس والأخمينية والسلوقية والفرثية والساسانية والغزنويین والخوارزمشاهیین والمغول والتيموریين والسلالة الصفوية والأفغان والدولة الزندية والقاجاریة