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رقم الخبر: 191300 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: اجتماعيات  
هذا ما يفعله الجري بأجسامنا!

هذا ما يفعله الجري بأجسامنا!

توصلت دراسة أميركية حديثة، إلى أن الجري لمدة ساعة في الأسبوع يسهم في إطالة العمر بمدة قد تصل إلى 7 ساعات في حياة الإنسان.

وأشارت الدراسة، التي شارك فيها أطباء القلب من 5 جامعات أميركية، إلى أن الجري لمدة ساعة يضيف 7 ساعات لحياة الإنسان، وذلك بعد دراسات شملت نحو 55 ألف شخص.

ونشرت النتائج، التي استخدمت بيانات من دراسات للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين (18 إلى 100 عاماً) على مدى 15 عاما، في إحدى المجلات المتخصصة في أمراض القلب.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن داك تشول لي، رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد في جامعة ولاية أيوا: «وجدنا أن المتسابقين أظهروا انخفاضا كبيرا في الوفيات أكثر من الأشخاص الناشطين في أنواع أخرى من التمارين الرياضية».

وأوضح داك، أن الأشخاص، الذين يقومون بالجري، إضافة إلى أشكال أخرى من التمارين الرياضية، يقللون من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43%، لكن المتسابقين الذين لم يقوموا بأي نوع آخر من التمارين الرياضية خفضوا خطرهم بنسبة 30%.

وأضاف داك: الناس الذين يقومون بممارسات رياضية أخرى لكنهم لم يقوموا بالجري، وجدنا أن الخطر كان أقل بنسبة 12%.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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