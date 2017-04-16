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رقم الخبر: 191298 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:34 الاقسام: سياحة  
ريجاب في كرمانشاه.. روائع الجاذبيات والمناظر الطبيعية السياحية
لها قصب السبق في عملية التكوين الحضاري

ريجاب في كرمانشاه.. روائع الجاذبيات والمناظر الطبيعية السياحية

منطقة ريجاب من اكثر الجاذبيات الطبيعة والتاريخية والثقافية جمالاً وروعة على صعيد محافظة كرمانشاه، ومن الناحية الثقافية، ريجاب هي من المناطق الفريدة التي لها قصب السبق في عملية التكوين الحضاري، وقلما نجد نظيراً لها في جميع أرجاء ايران.

وان ما نشاهده في منطقة ريجاب من المعالم الأثرية والرموز والعادات والتقاليد الثقافية والدينية المتبقية من العصور القديمة، إن دل على شيء فانما يدل على القدم الثقافي والحضاري والديني لأهالي هذه المنطقة.

واللغة الكردية والتي هي فرع من اللغات الهندية الأوروبية، وكذلك من فروع اللغة الفارسية القديمة، كانت تتداول على ألسن جميع سكان هذه المنطقة، بالرغم من وجود بعض المفردات والمصطلحات الخاصة والاختلاف في اللهجات الدارجة وطريقة أدائها.

وشلال ريجاب هو الآخر من الجاذبيات الطبيعية الفريدة، يقع في شمال غرب ريجاب، ويعدّ في عداد اكثر الشلالات في ايران ارتفاعاً.

والى ذلك، تتمتع منطقة ريجاب بمغارات وكهوف عدة تقع في جوف الجبال وفي الوديان وعلى ضفاف طرق المياه والأنهار، وتأتي ضمن روائع الجاذبيات والمناظر الطبيعية السياحية في منطقة ريجاب.

وكما أن الجدار المقاوم الحصين الذي يعود بناؤه الى عهد «يزجرد الثالث» آخر ملوك الساسانيين ومعبد ريجاب للنار الذي حل محله فيما بعد مسجد ريجاب، هما من معالم التراث الحضاري المُشرق الباهر الذي تفتخر به هذه المنطقة. ومن اللافت ان نقول إن مسجد ريجاب الآنف الذكر يأتي في عداد أقدم المساجد التي بنيت في ايران بعد أن دخل في الاسلام.

 

 

ريجاب في كرمانشاهريجاب في كرمانشاه
ريجاب في كرمانشاهريجاب في كرمانشاه
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ نسيم
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