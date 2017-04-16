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مقتل وإصابة اكثر من 10 ارهابيين باستهداف تحركاتهم جنوب حي المنشية ومناطق أخرى بدرعا البلد جنوبي سوريا
للمزید
رقم الخبر: 191297
تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
الوقت: 14:22
الاقسام: منوعات
بلاد العرب أوطاني!
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كاريكاتير
بلاد العرب
أوطاني
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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