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رقم الخبر: 191295 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:34 الاقسام: ثقافة وفن  
افتتاح مكتب "روسكي مير" لنشر اللغة الروسية في جامعة طهران

افتتاح مكتب "روسكي مير" لنشر اللغة الروسية في جامعة طهران

سيتم افتتاح مكتب "روسكي مير" في جامعة طهران وذلك بهدف تطوير ونشر اللغة الروسية.

 وسيجري حفل افتتاح مكتب "روسكي مير" في كلية الآداب واللغات الاجنبية بجامعة طهران بهدف توسيع ونشر اللغة والثقافة الروسية وذلك برعاية رئيس جامعة طهران واعضاء هيئة التدريس فيها ورئيس لجنة العلوم بالدوما الروسي وسفير روسيا لدى طهران وحشد من المسؤولين الثقافيين والسياسيين والعلميين في البلدين.
واقام حفل الافتتاح اليوم الاحد 16 نيسان/ابريل في كلية الاداب واللغات الاجنبية بجامعة طهران.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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