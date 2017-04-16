وسيجري حفل افتتاح مكتب "روسكي مير" في كلية الآداب واللغات الاجنبية بجامعة طهران بهدف توسيع ونشر اللغة والثقافة الروسية وذلك برعاية رئيس جامعة طهران واعضاء هيئة التدريس فيها ورئيس لجنة العلوم بالدوما الروسي وسفير روسيا لدى طهران وحشد من المسؤولين الثقافيين والسياسيين والعلميين في البلدين.

واقام حفل الافتتاح اليوم الاحد 16 نيسان/ابريل في كلية الاداب واللغات الاجنبية بجامعة طهران.

