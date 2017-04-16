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رقم الخبر: 191294 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: دوليات  
النيابة العامة الالمانية تنظر في تبن جديد لاعتداء دورتموند

النيابة العامة الالمانية تنظر في تبن جديد لاعتداء دورتموند

أعلنت السلطات الألمانية أنها تنظر في تبن ثالث تلقته صحيفة “تاغس شبيغل” في برلين بعد أربعة أيام على الهجوم.

أعلنت السلطات الألمانية أنها تنظر في تبن ثالث تلقته صحيفة “تاغس شبيغل” في برلين بعد أربعة أيام على الهجوم بالمتفجرات الذي استهدف فريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم الثلاثاء موقعا جريحين.
وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية فراوكي كويلر “تلقينا رسالة التبني ونحن بصدد النظر فيها”. في إشارة إلى الرسالة الإلكترونية التي وردت صحيفة تاغس شبيغل. مضيفة أنه لا يمكن لمكتبها “إصدار أي تقييم في الوقت الحاضر”.
وهو التبني الثالث للهجوم ، وأعلن المحققون أنهم يدققون في جميع الفرضيات.

 

 
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