أعلنت السلطات الألمانية أنها تنظر في تبن ثالث تلقته صحيفة “تاغس شبيغل” في برلين بعد أربعة أيام على الهجوم بالمتفجرات الذي استهدف فريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم الثلاثاء موقعا جريحين.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية فراوكي كويلر “تلقينا رسالة التبني ونحن بصدد النظر فيها”. في إشارة إلى الرسالة الإلكترونية التي وردت صحيفة تاغس شبيغل. مضيفة أنه لا يمكن لمكتبها “إصدار أي تقييم في الوقت الحاضر”.

وهو التبني الثالث للهجوم ، وأعلن المحققون أنهم يدققون في جميع الفرضيات.



