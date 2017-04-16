اجبر تصاعد المواجهات ستين عاملا انسانيا على مغادرة مناطق عدة في شرق جنوب السودان وفق ما اعلنت الامم المتحدة السبت في مؤشر جديد الى الصعوبات التي تكتنف تقديم المساعدة الى ملايين من ضحايا النزاع والمجاعة. والاثنين. قتل ثلاثة سودانيين جنوبيين متعاقدين مع برنامج الاغذية العالمي بالسواطير والرصاص في واو. ثاني مدن البلاد (شمال غرب) التي تشهد معارك. وفي نهاية اذار/مارس. قتل ستة عاملين انسانيين في مكمن على طريق تربط بين جوبا وبيبور (شرق).



