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رقم الخبر: 191293 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:29 الاقسام: عربيات  
ستون عاملا انسانيا يغادرون مناطق تشهد مواجهات في جنوب السودان

ستون عاملا انسانيا يغادرون مناطق تشهد مواجهات في جنوب السودان

اجبر تصاعد المواجهات ستين عاملا انسانيا على مغادرة مناطق عدة في شرق جنوب السودان.

اجبر تصاعد المواجهات ستين عاملا انسانيا على مغادرة مناطق عدة في شرق جنوب السودان وفق ما اعلنت الامم المتحدة السبت في مؤشر جديد الى الصعوبات التي تكتنف تقديم المساعدة الى ملايين من ضحايا النزاع والمجاعة.  والاثنين. قتل ثلاثة سودانيين جنوبيين متعاقدين مع برنامج الاغذية العالمي بالسواطير والرصاص في واو. ثاني مدن البلاد (شمال غرب) التي تشهد معارك. وفي نهاية اذار/مارس. قتل ستة عاملين انسانيين في مكمن على طريق تربط بين جوبا وبيبور (شرق).

 

 
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