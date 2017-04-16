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رقم الخبر: 191287 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:30 الاقسام: دوليات  
دفاع جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 400 قذيفة على أراضينا

دفاع جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 400 قذيفة على أراضينا

صرح القيادي بوزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إدوارد باسورين، بأن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 400 قذيفة على أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

صرح القيادي بوزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إدوارد باسورين، بأن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 400 قذيفة على أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال باسورين للصحفيين: “أطلقت 12 قذيفة من عيار 82 ملم على حي بيتروفسكي في دونيتسك، مما ألحق أضرارا بمبنى سكني. وعلاوة على ذلك، أطلقت قذيفتان من عيار 152 ملم، و383 قذيفة من عيار 82 و120 ملم على بلدات ياسينوفاتايا وياكوفليفكا وستاروميخايلوفكا”.
إلى ذلك، تحدث باسورين عن العثور نحو 40 قطعة من الأسلحة الثقيلة المحظورة للقوات الأوكرانية على خط التماس، بما فيها راجمات ودبابات ومدفعية ثقيلة.
وكانت مجموعة الاتصال حول أوكرانيا قد توصلت إلى اتفاق على “وقف كامل” لإطلاق النار اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2017 بمناسبة اقتراب عيد الفصح.
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في نيسان/أبريل 2014 عمليتها العسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا عن استقلالهما بعد الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2014.

 

 
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