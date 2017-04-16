أفاد مسؤولون في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان بأن 11 مدنياً بينهم نساء وأطفال قتلوا بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق فرعية بمديرية ناوة.

وقال عمر زواك، الناطق باسم حاكم هلمند إن حافلة صغيرة تقل مدنيين اصطدمت، الليلة الماضية، بعبوة ناسفة الأمر الذي أدى لمقتل جميع ركابها وبينهم نساء وأطفال”.

ورغم أن أية جهة لم تتبن المسؤولية عن العملية، إلا أن المسلحين يستعلمون العبوات الناسفة بشكل متزايد لاصطياد القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها.



