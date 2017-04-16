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|رقم الخبر: 191285
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2017
|الوقت: 14:26
|الاقسام: عربيات
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الشيخ خضر الكبش سيندم الارهاب التكفيري وداعميه على اليوم الذي ولدوا فيه
قال الشيخ خضر الكبش بعد هذا الانفجار الاجرامي الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة سيندم الارهاب التكفيري بكل تشكيلاته مع داعميه على اليوم الذي ولدوا فيه، وأن شبح القتل سيطاردهم أين ما كانوا وحيث ما وجدوا وأن استراتيجية المعركة تغيرت بعد لحظات التفجير القاتل .
قال الشيخ خضر الكبش بعد هذا الانفجار الاجرامي الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة سيندم الارهاب التكفيري بكل تشكيلاته مع داعميه على اليوم الذي ولدوا فيه، وأن شبح القتل سيطاردهم أين ما كانوا وحيث ما وجدوا وأن استراتيجية المعركة تغيرت بعد لحظات التفجير القاتل .
وأضاف بعد كل هذا القتل الذي جرى في سوريا خلال هذه السنوات على يد الارهابيين المدعومين عربيا وغربيا لم نعد ننتظر من هذا العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية أي شيء فدم الشعب السوري ودماء شهدائنا ليست رخيصة ولن تذهب سدى.
واكد الشيخ الكبش كل ارهابي داعشي اليوم هو هدف لنا ومن لم يرحم لم يرحم والبادئ أظلم.
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