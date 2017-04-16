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رقم الخبر: 191282 تاريخ النشر: نيسان 16, 2017 الوقت: 14:24 الاقسام: عربيات  
لينا الجربوني.. أقدم أسيرة فلسطينية إلى الحرية بعد 15 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني

لينا الجربوني.. أقدم أسيرة فلسطينية إلى الحرية بعد 15 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني

أفاد مكتب 'إعلام الأسرى' أن سلطات الاحتلال الصهيونية أفرجت صباح اليوم الأحد عن أقدم أسيرة فلسطينية "لينا الجربوني" من سكان بلدة عرابة بالداخل السليب سنة ثمانية و أربعين، بعد اعتقال استمر 15 عاماً.

أفاد مكتب 'إعلام الأسرى' أن سلطات الاحتلال الصهيونية أفرجت صباح اليوم الأحد عن أقدم أسيرة فلسطينية "لينا الجربوني" من سكان بلدة عرابة بالداخل السليب سنة ثمانية و أربعين، بعد اعتقال استمر 15 عاماً.
وكانت المحررة "الجربوني" اعتقلت بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي"، والمساعدة على إيواء مقاومين ينتمون لسرايا القدس.
وتعتبر أقدم أسيرة في سجون العدو، وقد استثنتها كافة صفقات الإفراج عن الأسرى سواء التي عُقدت مع المقاومة، أو تلك التي جاءت في إطار تفاهمات التسوية.
وفي حديث لمراسل موقع "العهد" بعيد الإفراج عنها، دعت "الجربوني" إلى أوسع التفاف جماهيري وفصائلي ومؤسساتي حول قضية الأسرى خلف القضبان الصهيونية، وذلك في ضوء اشتداد الهجمة القمعية عليهم.
كما أكدت أن الرسالة الأهم التي حملتها من داخل الأسر هي دعوة الأفرقاء الفلسطينيين للتوحد، ونبذ التفرقة والتشرذم لتجنيب الشعب المعذب المزيد من الويلات والنكبات.

 

 
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