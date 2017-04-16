وافادت وكالة مهر للأنباء ان العميد يوسف قرباني قال في مؤتمر صحفي يوم السبت: ان طيران الجيش يعتبر قوة رد سريع على اعلى مستوى في الشرق الاوسط ، ونسعى الى تعزيز قدراته من خلال الاستفادة من الصناعات المحلية بتزويد المروحيات بكاميرات الرؤية الليلية وتنفيذ العمليات الليلية واجراء عملية تأهيل شاملة للمروحيات.

واشار الى ان مروحيات طيران الجيش الايراني تقوم بتقديم المساعدات الى جهاز الطوارئ لنقل المصابين اثناء الكوارث الطبيعية مثل السيول والزلزال.

وتطرق العميد قرباني الى الاوضاع الامنية المضطربة في الدول المجاورة ، وقال : عندما اقترب داعش من مدينة خانقين العراقية (قرب الحدود الايرانية) وحاول التسلل الى داخل البلاد ، قام طيران الجيش الى جانب باقي القوات المسلحة بالتصدي له ودافع عن حدود البلاد جيدا.

واضاف : في قضية الزمر المسلحة التي حاولت الدخول الى البلاد ، تصدى طيران الجيش بافضل شكل لها، ونطمئن الشعب الى اننا سنبقى الى آخر قطرة دم ندافع عن ولاية الفقيه والاسلام والوطن.

ولفت قائد طيران الجيش الى ان تم العام الماضي تأهيل 10 مروحيات بشكل اساسي وسيتم خلال العام الجاري تأهيل 8 مروحيات اخرى.

واشار الى ان سيتم قريبا ادخال مروحية "صبا" المحلية الصنع الى الخدمة في اسطول طيران الجيش.

واكد العميد قرباني في الختام ان مروحيات الجيش تقف الى جانب القوات المسلحة الايرانية في الدفاع عن حياض الوطن باقتدار.



