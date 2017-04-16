  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191259 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 20:37 الاقسام: محليات  
قائد عسكري: طيران الجيش منع داعش من الاقتراب من الحدود الايرانية

قائد عسكري: طيران الجيش منع داعش من الاقتراب من الحدود الايرانية

اكد قائد طيران الجيش العميد يوسف قرباني ان قواته الى جانب باقي القوات المسلحة الايرانية منعت ارهابيي داعش من الاقتراب من حدود البلاد من جهة العراق.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان العميد يوسف قرباني قال في مؤتمر صحفي يوم السبت: ان طيران الجيش يعتبر قوة رد سريع على اعلى مستوى في الشرق الاوسط ، ونسعى الى تعزيز قدراته من خلال الاستفادة من الصناعات المحلية بتزويد المروحيات بكاميرات الرؤية الليلية وتنفيذ العمليات الليلية واجراء عملية تأهيل شاملة للمروحيات.
واشار الى ان مروحيات طيران الجيش الايراني تقوم بتقديم المساعدات الى جهاز الطوارئ لنقل المصابين اثناء الكوارث الطبيعية مثل السيول والزلزال.
وتطرق العميد قرباني الى الاوضاع الامنية المضطربة في الدول المجاورة ، وقال : عندما اقترب داعش من مدينة خانقين العراقية (قرب الحدود الايرانية) وحاول التسلل الى داخل البلاد ، قام طيران الجيش الى جانب باقي القوات المسلحة بالتصدي له ودافع عن حدود البلاد جيدا.
واضاف : في قضية الزمر المسلحة التي حاولت الدخول الى البلاد ، تصدى طيران الجيش بافضل شكل لها، ونطمئن الشعب الى اننا سنبقى الى آخر قطرة دم ندافع عن ولاية الفقيه والاسلام والوطن.
ولفت قائد طيران الجيش الى ان تم العام الماضي تأهيل 10 مروحيات بشكل اساسي وسيتم خلال العام الجاري تأهيل 8 مروحيات اخرى.
واشار الى ان سيتم قريبا ادخال مروحية "صبا" المحلية الصنع الى الخدمة في اسطول طيران الجيش.
واكد العميد قرباني في الختام ان مروحيات الجيش تقف الى جانب القوات المسلحة الايرانية في الدفاع عن حياض الوطن باقتدار.

 

القوات المسلحة الايرانيةالقوات المسلحة الايرانية
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0696 sec