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|رقم الخبر: 191258
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2017
|الوقت: 20:34
|الاقسام: محليات
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السفارة الإيرانية في اسلام آباد تنفي مزاعم وسائل اعلام باكستانية
أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان يوم السبت بيانا نفت فيه بقوة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الباكستانية حول علاقة بعض الأشرار الباكستانيين بالمؤسسات الإيرانية.
وجاء في البيان إن الهدف من وراء نشر مثل هذه المزاعم الواهية هو تضليل الرأي العام و هو ما يتنافي مع روح الصداقة و الأخوة بين الشعبين.
وأضاف البيان إن هذه الأكاذيب لا تتناسب مع مسار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و الصديقين في كل المجالات.
وقد زعمت بعض وسائل الإعلام الباكستانية أخيرا أن أحد اشرار هذا البلد و يدعي عذير بلوج و الذي ألقي القبض عليه العام الماضي، كان على صلة ببعض المؤسسات الإيرانية.
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