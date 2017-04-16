وجاء في البيان إن الهدف من وراء نشر مثل هذه المزاعم الواهية هو تضليل الرأي العام و هو ما يتنافي مع روح الصداقة و الأخوة بين الشعبين.

وأضاف البيان إن هذه الأكاذيب لا تتناسب مع مسار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و الصديقين في كل المجالات.

وقد زعمت بعض وسائل الإعلام الباكستانية أخيرا أن أحد اشرار هذا البلد و يدعي عذير بلوج و الذي ألقي القبض عليه العام الماضي، كان على صلة ببعض المؤسسات الإيرانية.



