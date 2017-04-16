واشار ابراهيم رحيم بور، في تصريح ادلى خلال اجتماع تشاوري حول افغانستان بحضور مندوبين عن بعض بلدان المنطقة، الى استضافة ايران لنحو 3 ملايين لاجئ افغاني منذ اكثر من ثلاثة عقود، مبديا في ذات الوقت استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون مع الحكومة الافغانية على صعد ارساء السلام وايجاد حلول للمشاكل الداخلية والاقليمية ومنها تهريب المخدرات والشؤون الامنية.

واكد مندوبو ايران وافغانستان وروسيا والدبلوماسيون المشاركون عن الصين والهند وتركمانستان وقرغيزيا وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان واوزبكستان، ان حل الازمة في افغانستان لا يتم بالسبل العسكرية بل بالامكان التوصل الى سلام مستديم عبر الحوار فقط.

واعتبر المجتمعون، في بيان صدر لدى ختام الاجتماع، مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات على رأس اولوياتهم واكدوا استعدادهم لتعزيز التعاون مع الحكومة الافغانية.



