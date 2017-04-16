أصيب شابّان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في وقت متأخر من مساء الجمعة، قرب مفرق بلدة طمون على مدخل مدينة طوباس الجنوبي شمال الضفة المحتلة.

ونقل موقع "الانتفاضة" عن مصادر محلية فلسطينية قولها: إن جنود الاحتلال على حاجز عسكري مفاجئ نصبوه على مدخل طمون، أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه شبانٍ تجمعوا ورشقوا الجنود بالحجارة.

وأشارت إلى أن الرصاص الحي أصاب الشابين حمد زياد صبح وأحمد رائد صبح من مخيم الفارعة؛ حيث أصيبا في منطقة الساق، ونقلا للمستشفى التركي لتلقي العلاج.

وكذلك أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المنطقة باتجاه منطقة الصدور في طمون باتجاه الأغوار.

وفي سياق منفصل استهدفت زوارق الاحتلال، صباح السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب صيد في بحر شمال القطاع، ولم يبلغ عن إصابات جراء استهداف الاحتلال.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون بشكل يومي لاعتداءات من قبل الاحتلال، تكريسا للحصار البحري المفروض على القطاع منذ العام 2006.

إلى ذلك قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، إن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقرير مشترك، عشية يوم الاسير الذي يصادف السابع عشر من ابريل، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو (100) ألف حالة اعتقال، بينها نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و(1500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إداري.

وأشارت إلى أن تاريخ حركة الأسير الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى ركنا أساسيا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.

وأضاف أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.

وذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات وصل إلى (57) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصرا، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يفرج عنها غدا السادس عشر من ابريل 2017.

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو (300) طفل فلسطيني موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون"، وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

كما أشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

وأشار إلى أن الأسرى القدامي الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، بلغ عددهم (44) أسيراً، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في مارس 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عاماً، منها (34) عاماً بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار "شاليط".

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

وأشارت المؤسسات الثلاث في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

وأوضح أن (210) استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في فبراير 2017.

وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت "إسرائيل" أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، كما أن هناك عددا من الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها أنهم في مرحلة صحية حرجة، وقد استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، ومنهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.

وفي سياق آخر جددت الصين مرة اخرى وقوفها إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال اجتماعه مع المالكي الجمعة ، أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو دعم بلاده القوى للقضية العادلة للشعب الفسطيني وحقه في استعادة حقوقه والدفاع عن مصالحه المشروعة معربا عن أمله في أن تعمل فلسطين و"إسرائيل" معا على استئناف محادثات السلام بينهما في أقرب وقت ممكن وبما يحقق نتائج إيجابية، وأشاد لي ايضا بالصداقة التقليدية بين فلسطين والصين واكد عزمهما على توسيع التعاون بينهما في شتى المجالات.

كما اكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس عقب جلسة محادثات رسمية مع المالكي ان الصين حريصة على ان يكون موقفها دائما نزيها وعادلا نحو القضية الفلسطينية ، حيث أنها لا توجد لديها اعتبارات جيو سياسية في الدور الذي تلعبه تجاه المنطقة كما انها ليس في نيتها عمل توازنات مع أية دولة أخرى هناك.

ونوه وانغ بالدور الايجابي والبناء الذي لعبته بلاده في الشرق الأوسط لسنوات عديدة، قائلا إن الصين ترحب بأية دولة ترغب في تعزيز دعم المنطقة وزيادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية-الإسرائيلية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية لا يمكن تسويتها إلا بعمل ملموس، معربا عن دعمه لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ولحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية كاملة الاستقلال على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث وزير الخارجية الصيني الأطراف المعنية على الوقف الفوري لأي عمل قد يقوض محادثات السلام والثقة المتبادلة، ودعا الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ووقف بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع نهاية لأعمال العنف ضد المدنيين.

وقام وزير الخارجية الفلسطيني الجمعة بإلقاء محاضرة بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين بعنوان "القضية الفلسطينية وآفاق فرص السلام في الشرق الأوسط" أشاد فيها بموقف الصين الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ، مؤكدا أن فلسطين ستشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي المقرر عقده في بكين في منتصف مايو المقبل.

وقال المالكي:"نحن نقيم دور الصين " إيجابيا" ونعتقد أن الموقف الصيني واضح تماما من خلال مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات النقاط الثلاث لحل القضية الفلسطينية ومبادرة وزير الخارجية الصيني ذات النقاط الخمس"، مقدما الشكر للقيادة الصينية على حرصها على إظهار موقفها "القوى والواضح" في المحافل الدولية.

واتفق الوزير الفلسطيني على أن مبادرة "الحزام والطريق" يمكن أن تخدم السلام في الشرق الأوسط عبر بوابة التنمية، قائلا إن " منتدى الحزام والطريق مهم جدا ولهذا سنشارك فيه بوفد فلسطيني على أعلى مستوى، على مستوى أمين عام الرئاسة الفلسطينية ووزير الاقتصاد الفلسطيني".

واعرب عن اعتقاده بأن هذه المبادرة المهمة، التي تهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بطول مسارات التجارة لطريق الحرير القديم وتعزيز التنمية المشتركة بين جميع الدول الواقعة على طولها، ستساعد على تنمية العلاقات مع الدول العربية وإعطاء دور هام للصين للولوج الى المنطقة.