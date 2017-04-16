* مقتل مفتي "داعش" وإثنين من قضاته بأيمن الموصل * دولة القانون: المالكي سيرشح لرئاسة التحالف الوطني خلفاً للحكيم * بارزاني يفضل الاستقلال.. والجعفري يؤكد: الدستور لا ينص على الانفصال

بغداد/نافع الكعبي - فيما تواصل القوات العراقية، سعيها الحثيث لتطويق عصابات داعش الإرهابية بشكل كامل في المحورين الجنوبي والغربي من الساحل الأيمن لمدينة الموصل، لجأ تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً، الى تلغيم شوارع وأزقة ومداخل الموصل القديمة بشكل كثيف، لمنع أي تقدّم للقطعات العراقية.

وقال مصدر عسكري في تصريح صحافي: إنّ توقف التقدّم نحو الموصل القديمة صب بصالح عصابات (داعش)"، مبينا أنّ "المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد أنّه اتخذ تحصينات كبيرة لنفسه، كما لغّم شوارع ومداخل البلدة المكتظة بالسكان بالعبوات والمتفجرات" والإحتماء بالمدنيين.

وأوضح أنّ "إجراءات (داعش) وتحصيناته وتفخيخ الشوارع، زاد من تعقيد المشهد الأمني في المدينة، وقلّل من فرص القوات العراقية في اقتحام المدينة في وقت قريب، كما قطع الطريق أمام القصف على المدينة لأنّه سيتسبب بتفجيرات ويوقع ضحايا من المدنيين"، مبينا أنّ "اقتحام المدينة يتطلّب وضع خطط جديدة تماشيا مع التطورات الأخيرة وتحصينات التنظيم".

وأجبرت الظروف الميدانية الصعبة، القطعات العراقية على اللجوء إلى المناورات لمشاغلة "داعش" وإرباكه ومنعه من شنّ هجمات على القطعات العراقية، بينما لم تتوصّل القيادات العسكرية حتى اليوم إلى وضع خطط جديدة لتقدّم القطعات نحو المدينة من دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين، بحسب المصدر العسكري.

وتتقدم القطعات العراقية ببطء في محاور الموصل البعيدة عن مركز المدينة، إذ تركّز القوات على التقدّم في المحورين الجنوبي والغربي للساحل الأيمن. وأكد ضابط في قيادة عمليات نينوى، أنّ "القوات تتقدّم في أطراف حي اليرموك جنوبي الساحل الأيمن وتواصل تحرير المناطق المتبقية منه".

وأوضح الضابط، خلال حديث صحافي، أنّ القطعات تواجه باشتباكات متقطّعة من قبل تنظيم داعش بأطراف الحي، لكنّ التنظيم لا يستطيع الاستمرار في الاشتباكات لوقت طويل ويُجبر على التراجع في أغلب المناطق"، مبينا أنّ "القوات تتقدّم أيضا بحي التنك الغربي، وتسعى لتطويق التنظيم بشكل كامل في المحورين الجنوبي والغربي، وتقترب من تحقيق أهدافها".

وأكد "ننتظر وضع الخطط الجديدة للتحرّك نحو مركز المدينة القديمة، وتحريرها".

* مقتل مفتي "داعش" في الموصل

وتأكدت الأنباء بشأن مقتل مفتي تنظيم داعش في الساحل الأيمن بالموصل، والجهة المنفذة للهجوم، إذ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن مقتل المفتي الشرعي للتنظيم، بقصف لطيران التحالف الدولي، فيما قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، إن قواته نفذت الهجوم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان: إن ثلاثة قياديين في تنظيم "داعش"، بينهم عبد الله البدراني، الملقب بـ"أبو أيوب العطار"، وهو المفتي الشرعي للتنظيم في الجانب الأيمن للموصل، قد قتلوا، مشيراً إلى مقتل كل من مسؤول الأمن في حي الرفاعي، إبراهيم الحيالي، الملقب بـ"أبو بارق"، ومسؤول "ديوان الجند"، عبد الرحمن طالب، الملقب بـ"أبو عبيدة"، وهو سوري الجنسية.

مقابل ذلك، أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، مقتل مفتي تنظيم داعش بالموصل وآخرين.

وقال جودت: أن ضربات صاروخية استهدفت مجموعة إرهابية فيها أجانب، ما أدى إلى مقتل اثنين من القضاة الشرعيين المسؤولين عن الهيئة العليا المشرفة على معسكرات التنظيم".

ولفت إلى أن القصف الصاروخي للشرطة الاتحادية تسبب بمقتل مفتي "داعش" في الساحل الأيمن للموصل، وبرفقته المدعو عبد القادر الحمدوني، المكنى "أبو سجى".

* غارات مكثفة للتحالف الدولي على مواقع داعش

في غضون ذلك، شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 14 غارة على مواقع ومسلحي داعش في العراق وسوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان: انها نفذت خمس غارات ضد مواقع داعش قرب مدينة الموصل في العراق".

وأضافت كما نفذت "تسع غارات ضد مواقع داعش في سوريا وتحديدا قرب مدن دير الزور والرقة وطبقة".

* مقتل ثلاثة من "داعش" بقصف في المطيبيجة

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، السبت، بان ثلاثة من مسلحي "داعش" قتلوا بقصف جوي استهدف مضافة في منطقة المطيبيجة على الحدود بين المحافظة وديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: ان قصف جوي استهدف مضافة لداعش في المحيط الغربي لمنطقة المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وديالى، ما اسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي التنظيم وفقا لمعلومات اولية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المضافة كانت مخصصة لاستقبال المتسللين من الحويجة باتجاه المطيبيجة ومنها ينطلقون صوب ديالى عبر حاوي العظيم او الى مناطق صلاح الدين".

* القبض على ارهابي هارب من الموصل غربي بغداد

الى ذلك، تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على ارهابي هارب من مدينة الموصل غربي بغداد.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان: تم اعتقال ارهابي ينتمي لعصابات داعش، هارب من الموصل يحمل هوية مزورة، في منطقة ابي غريب".

واضاف: كما تمكنت قوة من اللواء 54 من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب في قاطع المنصور".

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محالٍ تجارية في منطقة أم نجم القريبة من الكاظمية شمالي بغداد انفجرت، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص".

* مقتل دواعش بضربة جوية غربي الانبار

وعلى صعيد متصل، أفاد أمني في الانبار، السبت، بأن طيران التحالف الدولي دمر أربع عجلات لـ"داعش" غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف أربع عجلات لتنظيم داعش في مدينة راوه، (230 كم غرب الرمادي)، غربي محافظة الانبار". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف أسفر عن تدمير العجلات وقتل جميع الإرهابيين المتواجدين في داخلها".

* الطيران التركي يشن غارات على مواقع العمال شمالي العراق

أعلنت رئاسة الاركان التركية، ان مقاتلاها الحربية شنت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة زاب شمالي العراق.

وذكرت الرئاسة في بيان ان الغارات الجوية جاءت على خلفية معلومات استخباراتية تلقاها الجيش التركي حول استعداد مسلحي الحزب للهجوم على قاعدة عسكرية.

* المالكي سيرشح لرئاسة التحالف الوطني خلفاً للحكيم

كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون، عن نية رئيس الائتلاف نوري المالكي، ترشيح نفسه لرئاسة التحالف.

وقال رسول راضي في تصريح صحفي: أن المالكي هو الشخصية المرشحة لرئاسة التحالف الوطني بعد السيد عمار الحكيم، كونه يترأس ائتلاف دولة القانون وهي الكتلة الاكبر داخل التحالف".

وأضاف راضي: أن التحالف الوطني سيختار في الأول من شهر تموز المقبل شخصية جديدة تخلف الحكيم في رئاسة التحالف، " لافتا الى ان "رئاسة التحالف تعتبر دورية تشمل كل رؤساء الكتل المنضوية فيه".

* الجعفري من أربيل: الدستور لا ينص على الانفصال

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ضرورة إتباع آليات حضارية لتداول وجهات النظر المُختلف عليها بشكل طبيعي، مشيرا الى أن الدستور لا ينص على الانفصال، لكنه "متحرك وليس جامداً".

وقال مكتب الجعفري في بيان: إن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري التقى النائب الأول للأمين العام لحزب الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيّ، كوسرت رسول، في أربيل"، مبينا أن "الاجتماع بحث العمليَّة السياسيَّة، والتطوُّرات الميدانيَّة في الحرب على عصابات داعش الإرهابيَّة، كما جرى التأكيد على أنَّ وحدة الشعب العراقيِّ هي التي حققت هذه الانتصارات الكبيرة".

ونقل البيان عن الجعفري، قوله: إن الاستفتاء حقّ طبيعيّ، ومن حقِّ كلِّ شعب أن يطرح وجهة نظره، ولا يختنق بأيِّ وجهة نظر، وعندما تـُطرَح قضيَّة الاستفتاء"، مبينا أن "الشعب الكرديّ كلـُّه سيُساهِم به، ويأخذون بنظر الاعتبار مدى مُوافقة المرحلة، ومدى توافر الأجواء المُلائِمة كرديّاً عراقـيّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً".

وقال: نحن نحترم وجهات النظر جميعاً، ونستحثّ الإخوان والأخوات كافة على أن يصبّوا جُلَّ اهتماماتهم على الاستمرار في بناء العراق" مُشيراً إلى أن "الدستور لا ينصُّ على الانفصال، أو أيّ شيء من هذا القبيل، ونحن مع كلِّ ما ينصُّ عليه الدستور، ولكنَّ الدستور شيء مُتحرِّك، وليس جامداً، فهو ليس إنجيلاً، ولا قرآناً، ولا توراة، وإنـَّما هو عقد اجتماعيّ يتطوّر بتطوُّر الإنسان".

* بارزاني: أفضل وفاء لدماء شهدائنا هو الاستقلال

وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد الجمعة، أن "أفضل وفاء لدماء شهدائنا هو توفير المستقبل الحر لهذا الشعب عبر الظفر بحق تقرير المصير والاستقلال".

وقال بارزاني في نص رسالته بمناسبة مرور 29 عاماً على مأساة وكارثة الانفال: ‏في الذكرى التاسعة والعشرين لإرتكاب حملة مجازر الأنفال السيئة الصيت ضد أبناء شعب كردستان، أبعث بآلاف التحيات لأرواح شهداء الأنفال الطاهرة ولجميع شهداء كردستان، وأتقدم بأحر التعازي لذوي وعوائل شهداء الأنفال المرفوعي الرأس".

وأشار الى إن " أفضل وفاء لدماء شهدائنا هو توفير المستقبل الحر لهذا الشعب عبر الظفر بحق تقرير المصير والإستقلال، ‏‏وهو بحد ذاته ضمان لعدم تكرار ‏التهديدات التي طالت شعبنا بجميع مكوناته التي تعيش بأخوة وتسامح وسلام وإستقرار في ظل علم كردستان".

* يونامي ترحب بتسنم العراق موقع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السبت، بتعيين السفير محمد علي الحكيم أميناً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مؤكدة أنه اعتراف بدور العراق المهم في المنطقة.

وقالت البعثة في بيان، إنها "ترحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم الذي كان يشغل منصب ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، أميناً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)".

وأضافت: أن هذا التعيين يعد اعترافاً بالدور المهم الذي يضطلع به العراق في المنطقة".