* صاروخ زلزال2 يدك تجمعات للمرتزقة في نجران * قتلى وجرحى في قصف مدفعي على الغزاة في عسيلان بشبوة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، صاروخ زلزال-2 وصلية صواريخ وقذائف مدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـــــ"المسيرة نت" بأن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال-2 محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفة بدقة عالية.

وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع ذلك أطلقت قوة الإسناد الصاروخية والمدفعي صلية من صواريخ كاتيوشا، وعددا من القذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة، محققة إصابات مباشرة.

من جانبه وزع الإعلام الحربي، السبت، مشاهد جديدة لعملية اقتحام مواقع سعودية في قرية الغاوية وتفجير مركز للجيش السعودي في أطراف القرية بجيزان.

وتقدم الجيش واللجان الشعبية باتجاه قرية الغاوية وسط تحليق مكثف لطيران العدوان وتمشيط المواقع السعودية بقذائف المدفعية واستهداف أماكن تمركز الجنود السعوديين بشكل مباشر.

كما انتشرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية باتجاه المواقع السعودية المستهدفة واقتراب المجاهدين من الأماكن المستهدفة وسط غطاء ناري مكثف.

هذا واستهدف الجيش اليمني إحدى التلال السعودية المطلة على الطريق الرئيس في قرية الغاوية وسيطر على أماكن الجيش السعودي بعد الهجوم وفرار حاميتها، فيما تظهر آلية عسكرية سعودية وهي تفر من الموقع على الطريق الرئيس بجانب الأماكن المستهدفة، بعدها تفجر وحدة الهندسة العسكرية مكان تمركز الجيش السعودي بعد فرار حاميته.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم كما أصيب عدد آخر بجراح مساء الجمعة في عملية اقتحام نوعية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية على أحد مواقعهم شرق الطوال بجيزان.

وأفاد مصدرعسكري لـ "المسيرة نت" بأن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية اقتحام نوعية لتبة البلبلة شرق الطوال بجيزان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي واغتنام عتاد عسكري.

ووفقا للمصدر فأن طيران العدوان شن غارتين على تبة البلبلة شرق الطوال عقبة العملية التي تكللت بنجاح.

كما حققت مدفعية الجيش واللجان إصابات مباشر في تجمعات عسكرية سعودية في الخوجرة والدوحة وشبكة المصفق وقرية أبو المض وموقع جحفان وإصابات مباشرة.

هذا وقنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، جنديًا سعوديًا في موقع الكرس بجبهة جيزان.

وكانت وحدة القناصة قنصت الجمعة جنديا سعوديا في موقع العبادية في جيزان وآخر في منفذ علب الحدودي بعسير.

يشار إلى أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية حصدت 119 جنديا سعوديا في الربع الأول من 2017 في جبهات جيزان وعسير ونجران.

وفي السياق دكت القوة المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، الجمعة، مواقع عسكرية سعودية بجبهة نجران.

وأكد مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً مدفعياً على موقعي العش وعليب بنجران وحققت إصابات مباشرة في الموقعين.

وكانت قوة الإسناد المدفعي قد قصفت الخميس تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين خلف الشبكة وغرب الفواز بنجران وحققت إصابات مباشره.

كذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، مواقع عسكرية سعودية وتجمعات للجنود السعوديين في عسير.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت موقع الشعبة ومواقع مستحدثة خلف المسيال

وأضاف أن المدفعية قصفت تجمعات عسكرية سعودية غربي الربوعة وموقع المسيال ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت الخميس تجمعات الجيش السعودي في موقع المسيال وموقع العش ورقابة عليب.

وفي غضون ذلك أكد مصدر عسكري، مصرع عدد من الجنود السودانيين والمرتزقة في غارات لطيران التحالف السعودي على مديرية المخا غرب محافظة تعز.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن طيران العدوان استهدف عربتين إماراتيتين كانتا محملتين بالجنود السودانيين وعدد من مرتزقة العدوان من أبناء الصبيحة بمديرية المخا ما أدى إلى مصرع العشرات منهم.

وأوضح المصدر أن استهداف العربتين سبب حالة سخط واستياء بين الجنود السودانيين المشاركين في العدوان على اليمن مما دفع الضباط الإماراتيين والسودانيين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الغارات ومسبباتها.

من جانب آخر قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم السبت، في استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لهم في عسيلان بشبوة.

وقال مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في منطقة الساق بمديرية عسيلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم وجرح آخرون، الجمعة، في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات المرتزقة شمال حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب البلاد.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، آلية عسكرية وأعطبوا أخرى لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في ميدي شمال غرب محافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تفجير آلية عسكرية وإعطاب أخرى في صحراء ميدي، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

يذكر أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تفجير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان أمس الأول، في صحراء ميدي شمال غرب محافظة حجة.