واوضح نظافتي ان هذا العدد من الزوار الايرانيين توجه الى العتبات المقدسة في العراق عبر نحو 3 الاف قافلة مشيرا الى ان 45% من القوافل توجهت جوا الى العراق .

وافاد بان 80 بالمئة من زوار العتبات اختاروا التوجه الى المراقد المقدسة في مدينتي سامراء وبلد .

الى ذلك قال المشرف على منظمة الحج والزيارة حميد محمدي ان مليونا و 300 الف نسمة من الايرانيين في الانتظار لاداء مناسك الحج وسيتم ايفاد أول مجموعة من الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة في 23 تموز/ يوليو المقبل.

ولفت حميد محمدي، في تصريح ادلى به يوم السبت، الى ان حصة ايران في الحج قد ارتفعت خلال العام الجاري الى 86 الف نسمة.

واشار الى ان المسؤولين عن اسكان الحجاج الايرانيين يقومون حاليا بمهمة تحديد الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول ايفاد الزائرين الايرانيين لاداء مناسك العمرة، أوضح محمدي ان هذا الموضوع يرتبط بشكل رئيسي باسلوب تعامل السلطات السعودية مع الحجاج الايرانيين اثناء اداء مناسك الحج خلال العام الجاري.

