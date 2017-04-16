اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات لمساعدة المنكوبين بالسيول شمالي غرب البلاد، ومعالجة الوضع فورا، وارسال وفد إلى هذه المحافظات لتقديم المساعدة.

وأرسل الرئيس روحاني يوم السبت، وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة حميد جيت جيان، يضم كلا من مساعدي وزير الداخلية ووزير الصحة ومؤسسة الهلال الأحمر إلى المناطق المنكوبة بالسيول شمالي غرب البلاد بمحافظات آذربايجان الغربية والشرقية وأردبيل لكي يقدموا تقريرا عن مسار مساعدة المنكوبين بالسيول والإجراءات التي تمت في هذه المناطق حتى الآن.

وبحث النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري السبت في اتصال هاتفي مع محافظي المناطق المنكوبة، الإجراءات التي تمت لمساعدة الناس وقدم المحافظون تقريرا حول حجم الخسائر والاضرار التي لحقت باهالي هذه المنطقة.

من جانبه اعلن رئيس منظمة ادارة الازمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل نجار ان 29 شخصا قد لقوا مصرعهم وفقد 37 اخرون اثر السيول التي اجتاحت مناطق في شمال غرب البلاد.

وفي تصريح ادلى به نجار لوكالة فارس" اوضح بان الامطار الغزيرة التي هطلت اخيرا ادت الى حدوث سيول جارفة ووقوع اضرار مادية وبشرية في العديد من المدن في 4 محافظات هي آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وكردستان وزنجان.

ونوه الى ان عمليات الاغاثة قد بدات منذ الساعات الاولى لحدوث السيول وتم اسكان المنكوبين بالسيول ونقلهم الى مناطق آمنة وتزويدهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية كما تم ارسال المصابين الى المراكز العلاجية.

وبشان منكوبي السيول في مناطق اخرى قال، ان شخصا واحدا لقي مصرعه في مدينة بانة كما لقي شخص اخر مصرعه في محافظة آذربايجان الغربية اثر السيول اضافة الى 4 اخرين لقوا مصرعهم اثر انهيار التربة في متنزه "كوثر" بمدينة سقز،وصرح بان السيول جرفت معها العديد من السيارات.

و أعلنت دائرة الطب العدلي الايرانية عن تحديد هوية 25 ضحية من ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظه آذربايجان الشرقية ( شمال غرب) وخمسة ضحايا في محافظة كردستان غرب البلاد.

واضافت دائرة الطب العدلي في بيان لها يوم السبت انه تم نقل جثث 18 ضحية من مدينة عجب شير وسبعة ضحايا من مدينة آذرشهر الى الدائرة حتى الان بحيث حددت هوياتهم.

وتابع البيان: كما نقلت جثث اربعة اشخاص من مدينة سقز وجثة واحدة من مدينة بانه في محافظة كردستان

و ادت السيول الجارفة التي اجتاحت القرى التابعة لمدينة عجب شير في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غربي ايران الى فقدان 12 شخصا من قرية جنار وقطع طريق الاتصال مع بعض القرى.

وافاد تقرير لمراسل ارنا انه بسبب تحطم الجسر الواقع على نهر قوري جاي والذي يربط بين قريتي جنار وحوري، فقد تعذر تقديم الاغاثة للقريتين برا.

واضاف، ان الامطار الغزيرة التي هطلت ادت الى اجتياح السيول للطرق والمنازل في 4 قرى وهي خانيان وديزج حسن بيك والمالو ويايجي.

ويبلغ عدد نفوس مدينة عجب شير والقرى التابعة لها 85 الف شخص، وتقع على بعد 98 كم الى الجنوب الغربي من مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية الواقعة شمال غربي البلاد.

من جانبه اعلن كل من خطيب الجمعة وممثل الولي الفقيه، ومحافظ آذربايجان الشرقية (شمال غرب البلاد) حالة الحداد العام اليوم الاحد على ضحايا السيول التي اجتاحت المحافظة الجمعة.

واشار آية الله محسن مجتهد شبستري والسيد اسماعيل جبارزادة في بيان مشترك صدر عنهما يوم السبت، اشارا الى فقدان ومصرع عدد من المواطنين اثر حادث السيول الجمعة في مدينتي اذرشهر وعجب شير (جنوبي تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية)؛ واعربا عن مواساتهما مع العوائل الثكلي في هذا الحادث المرير.



