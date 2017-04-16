* دراسة أهلية المرشحين بالتزامن مع تقديم طلبات الترشح..و إنتهاء عملية التسجيل

أكد المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان هذا المجلس يدرس أهلية المترشحين بالتزامن مع تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

و اشار عباس علي كدخدائي في تصريح له على هامش زيارته الى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية الى ان المجلس يدرس أهلية المرشحين بالتزامن مع تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونوه المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور الى انه سيتم الاعلان عن نتيجة دراسة أهلية المرشحين بالتزامن مع دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

يذكر انه في تاريخ 16 ابريل يتم النظر في طلبات المتقدمين للانتخابات ولمدة خمسة ايام، حيث سيتم تمديد مدة النظر في طلبات المتقدمين للترشح للانتخابات من تاريخ 21 الى 25 ابريل.

وسيتم في تاريخ 26 و27 ابريل اعلان وزارة الداخلية عن نتائج أسماء المرشحين المقبولين، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ 28 ابريل حتى 17 مايو، على ان يتم وقف الدعاية الانتخابية في تاريخ 18 مايو وبدء الاقتراع في 19 مايو.

و من أبرز الوجود ترشحت في اليوم الاخير للانتخابات الرئاسية هم اسحاق جهانغيري نائب رئيس الجمهورية، محمد باقر قاليباف عمدة طهران، محمد هاشمي رفسنجاني شقيق آية الله رفسنجاني، محمد مهدي زاهدي رئيس لجنة التعليم في مجلس الشورى الاسلامي، الناشط السياسي حسن بيادي ، صادق خليليان وزير الزراعة في الحكومة السابقة، عوض حيدربور النائب في مجلس الشورى الاسلامي ،حميد رضا حاجي بابایي النائب في مجلس الشورى الاسلامي و الناشط الاصلاحي محسن رهامي و السيدة أعظم طالقاني كريمة آية الله طالقاني.

هذا وأكد رئيس لجنة الانتخابات علي أصغر أحمدي ان أكثر من 1400 شخص تقدموا بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة.

وكانت عملية تسجيل طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي و إنتهت في الساعة السادسة من مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) المهلة المحددة لتسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية والتي كانت قد بدات يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي.

* المدعي العام للبلاد يطلب من المرشحين وانصارهم الامتناع عن الدعاية الانتخابية المبكرة

دعا المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ محمد جعفر منتظري المرشحين للانتخابات الرئاسية وانصارهم للامتناع عن الدعاية الانتخابية المبكرة في الاجواء الحقيقية والافتراضية.

وفي بيان اصدره بهذا الصدد اشار منتظري الى تجمع انصار بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك دعاية انتخابية.

وقال، بما ان اي دعاية قبل الاعلان الرسمي لاسماء المرشحين محظورة من قبل مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، فاننا نتوقع من جميع المرشحين وعبر التاكيد على انصارهم، الامتناع عن اي خطوة في الاجواء الحقيقية او الافتراضية.

ويتولى المدعي العام في البلاد رئاسة لجنة منع وقوع الجرائم الانتخابية. وعضو لجنة دراسة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية.

* الانتخابات في كلام الامام الخميني(قدس سره الشريف)

-يجب علينا اليوم أنْ نذهب جميعاً إلى صناديق الاقتراع وننتخب جميعاً الأشخاص الملتزمين بالإسلام والذين لا يحملون ميولاً يسارية أو يمينية فيبيعونا لهذا الطرف أو ذاك.

- إنني وفي أيام عمري الأخيرة أهاجر إلى دار الرحمة وكُلي يقين وفخر بنبوغكم، وسوف يصل الفخر إلى حد الكمال عندما تكشفون عن كمال رشدكم الإنساني الإسلامي في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وانتخابات رئاسة الجمهورية.

- إننا ننوي استبدال النظام الملكي بحكومة إسلامية بمعناها الحقيقي. إننا سوف نعرض (الموضوع) على الرأي العام، ولأن إيران جميعها مسلمة فهم سوف يُعطون رأيهم في هذه القضية وسوف يتم تشكيل حكومة الجمهورية الإسلامية بعد تصويتهم.

- أوصي الشعب النبيل بأنْ يكون له حضوره في جميع الانتخابات، سواء في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أو انتخابات مجلس الخبراء المكلف بتعيين مجلس القيادة أو القائد.

- لو تهاون أفراد الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الخبراء المكلف بتعيين مجلس القيادة أو القائد، ولم يُنتخب الخبراء وفق الموازين الشرعية والقانونية فقد تُلحق بالإسلام والبلد أضرارٌ فادحة لا يمكن تلافيها.

- ليحرصوا على أنْ يكون رئيس الجمهورية والنواب من الطبقة التي لمست محرومية ومظلومية مستضعفي ومحرومي المجتمع وممن يسعون إلى رفاهيتهم.