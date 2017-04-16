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رقم الخبر: 191250 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: اقتصاد  
ايران تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 8 بالمئة

ايران تتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 8 بالمئة

توقع وزير الاقتصاد والمالية، علي طيب نيا، تجاوز النمو الاقتصادي 8 بالمئة في العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017.

وأشار الوزير طيب نيا على هامش المعرض الدولي للبورصة والبنوك وشركات التأمين في طهران، أمس السبت، الى انجازات حكومة الرئيس روحاني مبيّنا بانها نجحت بخفض معدل التضخم الى رقم أحادي وتذبذب النقد الاجنبي بنحو 5 بالمئة، ومؤشر الفقر الناتج عن التضخم والبطالة انخفض من 6ر42 بالمئة الى 6ر21 بالمئة.
ولفت الى عمل الحكومة بتحسين مؤشر مناخ الاعمال بواقع 35 نقطة ومؤشر الشفافية ومكافحة الفساد 14 مرتبة.
واضاف الوزير طيب نيا: إن حجم الاستثمارات الاجنبية قد بلغ 53ر12 تريليون ريال ارتفاعا من 870 مليار ريال (الدولار=32440 ريالاً).




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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