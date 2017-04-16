وذكرت البنتاغون، في بيان، أن ماتيس سيعيد التأكيد على التحالفات العسكرية الأمريكية الرئيسية وسيبحث التعاون في مواجهة الأنشطة الساعية لزعزعة الاستقرار وإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية، خلال الجولة التي تستمر من 18 إلى 23 أبريل.

وأوضح البيان أن ماتيس سيبدأ جولته بالسعودية، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز الشراكة الأمنية بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، وأضاف البيان: إن ماتيس سيصل مصر، الأربعاء، لمناقشة قضايا أمنية إقليمية، كما سيقوم بزيارة النصب التذكاري العسكري للجندي المجهول.

وتابع البيان: إن ماتيس سيتوجه من مصر الى الكيان الإسرائيلي، الخميس، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأشار البيان إلى أن ماتيس سيزور قطر، السبت المقبل، للقاء قيادات دولية ومواصلة جهود تعزيز الأمن الإقليمي، ثم سيزور جيبوتي، الأحد، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم استقرارها.





