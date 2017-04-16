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رقم الخبر: 191249 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الاميركي يزور السعودية و(إسرائيل) ومصر وقطر قريباً

وزير الدفاع الاميركي يزور السعودية و(إسرائيل) ومصر وقطر قريباً

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيبدأ الثلاثاء المقبل، جولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية ومصر و(إسرائيل) وقطر وجيبوتي.

وذكرت البنتاغون، في بيان، أن ماتيس سيعيد التأكيد على التحالفات العسكرية الأمريكية الرئيسية وسيبحث التعاون في مواجهة الأنشطة الساعية لزعزعة الاستقرار وإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية، خلال الجولة التي تستمر من 18 إلى 23 أبريل.
وأوضح البيان أن ماتيس سيبدأ جولته بالسعودية، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز الشراكة الأمنية بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، وأضاف البيان: إن ماتيس سيصل مصر، الأربعاء، لمناقشة قضايا أمنية إقليمية، كما سيقوم بزيارة النصب التذكاري العسكري للجندي المجهول.
وتابع البيان: إن ماتيس سيتوجه من مصر الى الكيان الإسرائيلي، الخميس، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأشار البيان إلى أن ماتيس سيزور قطر، السبت المقبل، للقاء قيادات دولية ومواصلة جهود تعزيز الأمن الإقليمي، ثم سيزور جيبوتي، الأحد، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم استقرارها.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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