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|رقم الخبر: 191248
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2017
|الوقت: 19:59
|الاقسام: محليات
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وزير الدفاع الآذربايجاني في طهران
وصل وزير الدفاع الآذربايجاني، الفريق ذاكر حسن اوف، عصر السبت، الى طهران يرافقه وفد دفاعي وعسكري رفيع وذلك تلبية لدعوة نظيره الايراني العميد حسين دهقان.
وفضلا عن اللقاء والمحادثات مع العميد دهقان، سيجري الفريق حسن اوف مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، ستقام الاحد مراسم الاستقبال الرسمي لوزير الدفاع الآذربايجاني فضلا عن مراسم اداء الاحترام للشهداء المجهولين في ايران، ومحادثاته الثنائية مع نظيره الايراني.
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