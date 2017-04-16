وفضلا عن اللقاء والمحادثات مع العميد دهقان، سيجري الفريق حسن اوف مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، ستقام الاحد مراسم الاستقبال الرسمي لوزير الدفاع الآذربايجاني فضلا عن مراسم اداء الاحترام للشهداء المجهولين في ايران، ومحادثاته الثنائية مع نظيره الايراني.



